Nelle scorse ore il giornalista Graziano Campi ha scritto sul proprio account X della recentissima cessione al Liverpool di Federico Chiesa da parte della Juventus, sottolineando che il club bianconero avrebbe rovinato l'esterno classe '97 facendolo giocare nei precedenti anni in moduli non consoni alle sue caratteristiche e facendogli promesse di rinnovi mai rispettate. Secondo Campi inoltre la società bianconera avrebbe effettuato una sessione di calciomercato facendo particolarmente attenzione ai conti.

Campi: 'È stata la Juventus a rovinare Chiesa usandolo in moduli non consoni e facendogli promesse non mantenute'

Il giornalista sportivo Graziano Campi ha dedicato un messaggio sul proprio account X a quello che oramai deve essere considerato un ex calciatore della Juventus, Federico Chiesa: "Gli faccio tanti auguri: è stato dipinto come il cattivo da influencer vari e in troppi hanno creduto loro. È stata la Juve a rovinare Chiesa e non viceversa. Moduli di gioco conservativi, promesse di adeguamento non mantenute. Lo prese Paratici, non lo volevano gli altri".

Campi ha poi aggiunto sul classe '97: "Gli infortuni hanno fatto il resto. Giuntoli se l'è trovato dopo tre anni logoranti e ha deciso di andare oltre, con pieno diritto.

Ma incolpare Chiesa, che volle la Juve con tutte le sue forze, è una cattiveria gratuita".

Campi restando in tema Juventus si è poi focalizzato sulla sostenibilità della sessione di Calciomercato estiva di cui è stata protagonista la società bianconera: "Oggi un vero scoop sarebbe intervistare Ferrero o Scanavino per spiegare come tutte le operazioni sono state vagliate attentamente a tutela di azionisti e mercati, con paletti severi che a volte hanno anche ritardato o complicato il lavoro di Giuntoli, ma in ottica trasparenza".

Su questo il giornalista ha aggiunto: "Non mi convincono i numeri che tutti i giornali postano sul mercato della Juve. Non critico il loro lavoro: prendono una serie di parametri e fanno calcoli in base a quelli. Ma sono troppo semplici ed escludono una serie di informazioni perché semplicemente non sono ancora note":

Infine Campi ha sottolineato: "Mi pare che tutti nei loro calcoli dimentichino che la Juventus quest'anno venderà alla Lazio anche Rovella e Pellegrini.

Sono 21 milioni da aggiungere al budget cessioni di quest'anno".

I tifosi della Juventus rispondo a Campi: 'Il 90% è stata colpa di Allegri'

Il tema Chiesa toccato da Campi ha catturato l'attenzione di diversi tifosi: "Totalmente d'accordo. Ma al 90% è stato la disgrazia del calcio, in arte Allegri. Poi infortuni e rapporti con la società" scrive un utente su X.

Un altro invece aggiunge: "Caro Graziano sempre colpa del club e non di certi giocatori viziati e irriconoscenti. Ti ricordo solo che è stato pagato per due anni solo per stare in infermeria".