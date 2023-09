Dopo il solo punto conquistato in due partite contro Lazio e Genoa, il Napoli si è riscattato vincendo seppur a fatica in Champions League contro lo Sporting Braga laddove si è imposto per 1 a 2. Ora l'obiettivo è ripartire anche in Serie A, prossimo match contro il Bologna di Thiago Motta.

Osimhen e compagni hanno raccolto solo 7 punti in 4 giornate e si trovano a cinque punti dalla capolista Inter, decisamente troppi dopo appena 4 partite. L'incontro Bologna-Napoli, valido per la quinta giornata della Serie A 2023/24, si terrà domenica 24 settembre alle 18 presso lo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

Bologna-Napoli, il cammino delle due squadre

La vittoria di Braga in Champions League non è riuscita a cancellare le incertezze che circondano l'inizio di stagione altalenante del Napoli sotto la guida di Rudi Garcia. E' in questo contesto che per la quinta giornata di Serie A gli azzurri si preparano a sfidare il Bologna.

Fin qui il Napoli ha sconfitto Frosinone e Sassuolo, pareggiato contro il Genoa e perso contro la Lazio. Dall'altra parte, il Bologna si trova a quota 5 punti, ottenuti con una vittoria contro il Cagliari e due pareggi contro la Juve e il Verona: una la sconfitta, all'esordio contro il Milan.

Le probabili formazioni

Nel Bologna fiducia ai nuovi Kristiansen in difesa, Freuler a centrocampo e Ndoye in attacco, ormai stabilmente preferito dall'allenatore a Riccardo Orsolini.

In mezzo al campo ballottaggio tra Aebischer e Moro, Zirkzee invece sarà il terminale offensivo.

Grande emergenza in difesa invece per il Napoli, che dovrà fare a meno in contemporanea dei due titolari del ruolo, Rrahmani e Juan Jesus, vittima di un risentimento muscolare dell'ultim'ora (il kosovaro invece si era infortunato durante il match di Champions League contro il Braga).

Ostigard dunque farà coppia in difesa con Natan, mentre Mario Rui potrebbe riprendersi il posto da titolare a sinistra relegando Olivera in panchina. In attacco, solito ballottaggio tra Politano e Raspadori. Cajuste è stato recuperato e andrà in panchina.

Probabili formazioni Serie A: Bologna-Napoli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee. All. Motta.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.