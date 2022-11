La Juventus è pronta ad affrontare diversi match impegnativi da qui al 13 novembre prima della pausa del mondiale prevista fra novembre e dicembre. I bianconeri cercheranno di qualificarsi ai sedicesimi di finale di Europa League e migliorare la classifica in campionato, considerando che attualmente il primo posto dista 10 punti. C'è molto lavoro da fare anche per la società bianconera, che a gennaio potrebbe decidere di rinforzare soprattutto la difesa. Si valutano gli arrivi di un centrale e di un terzino, piacciono Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo, tutti giocatori in scadenza di contratto a giugno.

Lo spagnolo è uno dei migliori terzini del calcio europeo, riferimento del Benfica che si è qualificato agli ottavi di finale di Champions League superando proprio la Juventus. La società bianconera lo ha valutato nei due match del girone e potrebbe cercare di acquistarlo in anticipo a gennaio o eventualmente a parametro zero da giugno. Le ultime notizie di mercato che arrivano dal Portogallo però confermano la volontà del Benfica di confermarlo anche per la stagione 2023-2024. Sarebbe pronta un'offerta di prolungamento di contratto per diverse stagioni con un incremento d'ingaggio per lo spagnolo. Attualmente però il giocatore sarebbe pronto a valutare una nuova esperienza professionale e la Juventus potrebbe rappresentare una società ideale per lo spagnolo.

Possibile offerta di prolungamento di contratto del Benfica per Grimaldo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Alejandro Grimaldo già a gennaio. Lo spagnolo è in scadenza di contratto a giugno e con un'offerta da pochi milioni di euro potrebbe lasciare il Benfica. Attualmente però la società portoghese starebbe lavorando al prolungamento di contratto del giocatore e potrebbe offrire un incremento del suo attuale ingaggio.

Molto dipenderà dal giocatore, che potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale dopo diverse stagioni al Benfica. In questa stagione si sta confermando fra campionato e Champions League, ha segnato anche un gol importante nella prima giornata del girone contro il Maccabi Haifa del 2 a 0 finale per il Benfica.

Grimaldo può giocare terzino ma anche centrocampista, è migliorato anche in fase difensiva e sarebbe pronto a un'esperienza professionale in una società importante come la Juventus. Potrebbe sostituire Alex Sandro, che è in scadenza di contratto con la società bianconera e difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori a parametro zero. Abbiamo parlato di Alex Sandro, al brasiliano potrebbero aggiungersi Cuadrado, Di Maria e Rabiot. Di questi la società bianconera proverà a confermare il centrocampista francese, uno dei più utilizzati in questa prima parte della stagione. Molto dipenderà dall'ingaggio che vorrà il giocatore, la società bianconera non vorrebbe confermargli i 7 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna.