L'Inter è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi ecco che già a gennaio potremmo assistere a degli importanti interventi soprattutto in ottica uscite. Sebastiano Esposito, rientrato dal prestito all'Anderlecht, potrebbe così essere girato in prestito alla Sampdoria di Dejan Stankovic. Per quanto concerne gli arrivi invece, stando a quanto riferito da interlive.it, ci sarebbe un ritorno di fiamma per Alejandro Gomez che sarebbe in uscita dal Siviglia a causa di un rapporto poco idilliaco con il tecnico Jorge Sampaoli. Dall'Inghilterra, invece, ci sarebbe una voce che riguarderebbe una possibile proposta dell'Aston Villa che avrebbe in mente di proporre il cartellino di Philippe Coutinho per avere Hakan Calhanoglu.

Esposito possibile rinforzo per la Sampdoria

Sebastiano Esposito rientrerà alla Pinetina ma non dovrebbe essere confermato nella rosa di Simone Inzaghi. Sulle sue tracce potrebbe esserci dunque la Sampdoria che, come ha confermato l'ex presidente Massimo Ferrero, avrebbe bisogno di almeno sei innesti per raggiungere la quota salvezza. L'attaccante potrebbe dunque raggiungere Dejan Stankovic che potrebbe sfruttare il suo potenziale per ritrovare i gol nel reparto offensivo.

Gomez potrebbe ritornare in Serie A

L'Inter sarebbe nuovamente sulle tracce di Alejandro Gomez. Il calciatore ex Atalanta piacerebbe molto ai dirigenti meneghini che lo riterrebbero congeniale per il 3-5-2 di Simone Inzaghi dove potrebbe agire da mezzala ma anche da seconda punta.

Il ragazzo sarebbe in uscita dal Siviglia perché non avrebbe un rapporto pacifico con Jorge Sampaoli: si tratta di un profilo molto gradito al tecnico Inzaghi che potrebbe garantire esperienza alla squadra anche in Europa.

Ancora sirene inglesi per Hakan Calhanoglu

L'Aston Villa avrebbe messo nel mirino le prestazioni del centrocampista turco che avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro.

Il tecnico Unai Emery lo vorrebbe nel suo progetto e potrebbe proporre uno scambio alla pari con Philippe Coutinho. Il brasiliano ha già giocato alla Pinetina ma l'offerta potrebbe essere subito declinata dai nerazzurri che riterrebbero il cartellino dell'ex Liverpool meno costoso rispetto a quello de collega turco. Inoltre, non convincerebbero le condizioni fisiche di Coutinho ma soprattutto lo stipendio troppo elevato che percepisce attualmente.

Calhanoglu interesserebbe molto anche al Newcastle, difficilmente però la squadra meneghina deciderà di lasciarlo partire a stagione iniziata considerato che rappresenta un calciatore chiave per Inzaghi.