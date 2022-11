Uno dei simboli dell'Inter negli ultimi anni è Lautaro Martinez. L'attaccante argentino ha trascinato spesso i nerazzurri e lo scorso anno ha rinnovato il contratto in uno dei momenti più delicati del club meneghino. Anche la scorsa estate il "Toro" ha deciso di rifiutare tutte le offerte per restare all'ombra del Duomo, ma le pretendenti continuano a non mancare. Su tutti ci sarebbe l'Atletico Madrid, che già negli scorsi anni aveva fatto diversi tentativi su indicazione di Diego Pablo Simeone, ma l'affare non è mai decollato.

L'Atletico Madrid pensa ancora a Lautaro

L'annata dell'Atletico Madrid è stata sicuramente al di sotto delle aspettative con gli spagnoli che sono già fuori da ogni competizione europea, essendo arrivati ultimi nel girone di Champions League, e anche lontani dalla vetta in Liga. Per questo motivo la prossima estate potrebbe essere attuata una "rivoluzione", a partire dal reparto avanzato, dove manca un vero e proprio bomber. I Colchoneros si stanno guardando intorno e sarebbero pronti a fare un nuovo tentativo per Lautaro Martinez, dopo quelli andati a vuoto negli anni scorso.

I numeri del "Toro" parlano chiaro e anche quest'anno sta facendo spesso la differenza sotto porta: sette i gol segnati nel campionato italiano, con due assist all'attivo, oltre a una rete messa a segno in Champions League, al Camp Nou contro il Barcellona.

Anche la scorsa annata il classe 1997 ha mostrato la propria crescita dal punto di vista prolifico, realizzando 21 gol in Serie A, oltre ad una rete in Champions. Simeone, ammesso che resti (visto che si parla anche di un suo addio a fine anno ed è stato accostato proprio all'Inter), è un suo grande estimatore e sarebbe pronto a tutto per cercare di portarlo nella capitale spagnola nella prossima stagione.

La possibile offerta all'Inter

Atletico Madrid che sembra pronto a fare una proposta molto importante all'Inter per cercare di convincere la società nerazzurra a privarsi di Lautaro Martinez. Il club meneghino ha pagato il "Toro" 20 milioni di euro per acquistarlo dal Racing Avellaneda nell'estate del 2017 e ora il suo valore si è quasi quintuplicato.

I Colchoneros questo lo sanno e per questo motivo sarebbero pronti a mettere sul piatto due contropartite tecniche per abbassare l'esborso economico.

I nomi sul tavolo sarebbero quelli di Rodrigo De Paul, già accostato all'Inter diverse volte in passato, anche quando giocava all'Udinese, e quello di Matheus Cunha, attaccante classe ’99 brasiliano che nei ‘Colchoneros’ trova poco spazio da titolare. Oltre a loro potrebbe essere messo sul piatto un conguaglio sui 30-35 milioni di euro. Resta da capire se la proposta sarà ritenuta congrua o se sarà rispedita al mittente dalla società nerazzurra.