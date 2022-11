La stagione dell'Inter è stata finora al di sotto delle aspettative in Serie A, vista la classifica con il settimo posto a quota 24 punti, a meno tre dal quarto posto e a ben undici lunghezze di distacco dal Napoli capolista. In Champions League il discorso è diverso, visto che sono stati raggiunti gli ottavi di finale a sorpresa arrivando perfino davanti al Barcellona, spedito in Europa League, ma potrebbe non bastare per salvare la panchina di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino è finito nuovamente sotto accusa dopo il ko subito contro la Juventus e la società nerazzurra starebbe già pensando a un possibile ribaltone in prospettiva futura.

Per giugno il sogno dell'amministratore delegato Giuseppe Marotta risponderebbe al nome di Diego Pablo Simeone.

Simeone in orbita Inter

Il futuro della panchina dell'Inter sembra avvolto nel mistero. Simone Inzaghi è in bilico nonostante abbia ottenuto in maniera inaspettata gli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico paga i risultati molto altalenanti in campionato, con cinque sconfitte subite in tredici partite e ben diciannove reti subite.

Per il futuro il sogno di Giuseppe Marotta è Diego Pablo Simeone, che non ha mai nascosto il desiderio di sedersi sulla panchina nerazzurra. "Sono spesso in contatto con Javier Zanetti, perchè nasconderlo. Posso dire che in futuro vorrei diventare l'allenatore dell'Inter, lì ho bellissimi ricordi da giocatore e mi son posto l'obiettivo di tornarci da allenatore", le sue dichiarazioni risalenti a qualche mese fa.

Il "Cholo" all'Atletico Madrid sembra essere alla fine di un ciclo e per questo potrebbe dire addio con un anno di anticipo rispetto alla scadenza. Il suo contratto è sicuramente un ostacolo, essendo superiore ai 20 milioni di euro a stagione, ma con una ricca buonuscita potrebbe anche accettare un ingaggio tra i 7 e gli 8 milioni di euro netti, che grazie al Decreto Crescita peserebbe sulle casse dell'Inter poco più di 10 milioni al lordo, praticamente quanto Inzaghi.

La possibile Inter di Simeone

Con l'eventuale arrivo di Diego Pablo Simeone potrebbe cambiare anche il modo di giocare dell'Inter, con il ritorno alla difesa a quattro. Da capire, poi, se si possa schierare con un centrocampo a rombo, a quattro, e due punte, con una sorta di 4-3-1-2 o con il 4-4-2 ma molto dipenderà dal mercato.

Dall'Atletico Madrid potrebbe anche arrivare Rodrigo De Paul, che può giocare in ogni ruolo in mezzo al campo e darebbe diverse soluzioni dal punto di vista tattico.

Con il rinnovo del prestito di Romelu Lukaku l'attacco sembra fatto con la Lu-La, che fino ad ora è mancata ai nerazzurri, ma occhio anche a Morata, che sembra in uscita proprio dall'Atletico.

Questa potrebbe essere l'Inter 2023-2024 (4-3-1-2): Onana; Dumfries, Skriniar, Bastoni, Dimarco; Barella, Brozovic, Calhanoglu; De Paul; Lautaro Martinez, Lukaku.