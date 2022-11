L'Inter nelle prossime settimane si metterà al lavoro per progettare il mercato della prossima stagione. I dirigenti nerazzurri starebbero lavorando per rinforzare l'attacco, visto che Edin Dzeko potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza e starebbero pensando al giovane Youssoufa Moukoko del Borussia Dortmund. Il Barcellona, intanto, avrebbe messo nel mirino le prestazioni del laterale mancino nerazzurro Federico Dimarco.

Intanto, un ex nerazzurro, Achraf Hakimi (attualmente al Psg) piacerebbe alla Juventus.

Un giovane per il posto Dzeko

L'Inter starebbe pensando di rinforzare il reparto offensivo con il giovane Youssoufa Moukoko che ha il contratto in scadenza con il Borussia Dortmund a giugno 2023.

L'attaccante camerunese naturalizzato tedesco classe 2004 sarebbe anche nel mirino di molti altri club europei ed è stato accostato nelle scorse ore anche alla Juventus. I nerazzurri potrebbero pensare a lui se non dovesse essere confermato il prolungamento del rapporto con Edin Dzeko, in scadenza di contratto a fine stagione.

Barcellona interessato a Dimarco, possibile scambio Bremer-Hakimi per la Juve

Il Barcellona intanto avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Federico Dimarco e potrebbe bussare alle porte dell'Inter al termine della stagione. L'offerta dei catalani potrebbe aggirarsi sui 40 milioni di euro, ma non è detto che nerazzurri vogliamo privarsi di un profilo ritenuto fondamentale per il futuro.

La Juventus, invece, in estate potrebbe valutare un possibile scambio che riguarderebbe Gleison Bremer e Achraf Hakimi. Il marocchino non sarebbe particolarmente contento a Parigi e potrebbe ritornare in Italia, dove i torinesi lo accoglierebbero come erede di Juan Cuadrado (in scadenza di contratto a giungo). Anche se pare difficile che i bianconeri vogliano cedere il centrale brasiliano Bremer dopo solo un anno dal suo arrivo.

Inter, i rumors per il dopo Inzaghi

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, dopo alcuni risultati deludenti delle ultime settimane, non sarebbe certo della permanenza nella prossima stagione e per il futuro potrebbero aprirsi nuovi scenari.

Qualora dovesse essere fatta la scelta di cambiare tecnico, l'Inter potrebbe sondare Diego Simeone, che potrebbe essere in uscita dall'Atletico Madrid dopo 11 anni.

Il nodo sarebbe rappresentato dall'alto ingaggio che percepisce da circa 20 milioni di euro annui, anche se in questo caso i nerazzurri potrebbero approfittare del Decreto Crescita per risparmiare almeno sul piano fiscale.

Un'ipotesi ancora più difficile da realizzarsi pare invece quella che, secondo alcune testate, potrebbe vedere i nerazzurri interessati a Massimliano Allegri.