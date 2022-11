La Juventus starebbe già pensando ai nomi di diversi rinforzi per la stagione 2023-2024. Come centrale di difesa piacerebbe molto il giocatore della Fiorentina Igor. In questa stagione ha disputato fino ad adesso nove match nel campionato italiano oltre a sei presenze in Conference League.

Igor è un classe 1997 mancino, che fa della velocità e della fisicità le sue caratteristiche tecniche principali, fra l'altro può giocare anche come terzino. In scadenza di contratto a giugno 2024, potrebbe approdare alla Juventus nell'estate 2023 per una somma vicina ai 10 milioni di euro.

Igor possibile rinforzo per la difesa bianconera

Per la retroguardia juventina della prossima stagione sui media sportivi nelle scorse settimane si è parlato molto di Evan N'Dicka o dei più costosi Gabriel e Pau Torres, ma nelle ultime ore è tornato di moda il nome di Igor, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2024.

Il centrale piace ai bianconeri perché garantirebbe la possibilità di giocare con una difesa alta, essendo veloce e dotato di un fisico possente. Per caratteristiche tecniche è simile a Bremer: i due si completerebbero molto bene e formerebbero con Danilo un terzetto difensivo tutto brasiliano affidabile, con il giovane Gatti che sarebbe la prima alternativa, qualora Bonucci dovesse essere ceduto.

Il resto del mercato della Juve per l'estate: da Jorginho a Zaccagni

La Juventus lavora anche ad altri rinforzi importanti in previsione della stagione 2023-2024. I bianconeri valutano soprattutto dei giocatori in scadenza con i rispettivi club che potrebbero rivelarsi utili alla squadra bianconera. Per il centrocampo ad esempio circolano i nomi di N'Golo Kanté e di Jorginho, entrambi del Chelsea.

Il primo sarebbe nel mirino anche del Psg, mentre l'eventuale arrivo del nazionale italiano si definirebbe solo in caso di mancato riscatto di Paredes dal Paris Saint Germain: la società bianconera dovrebbe pagare circa 20 milioni di euro acquistare l'argentino a titolo definitivo dai francesi e ciò non pare affatto sicuro.

In questi giorni anche alcuni centrocampisti della Lazio sono stati accostati dai media alla Juventus in previsione del Calciomercato estivo, in particolare lo spagnolo Luis Alberto e l'italiano Mattia Zaccagni. Decisamente più difficile e onerosa pare invece la pista che potrebbe portare al laziale Sergej Milinkovic-Savic.