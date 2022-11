La Juventus ha dimostrato nelle ultime stagioni di voler investire molto sui giovani, sia per la Primavera e per la formazione Under 23, sia per giocatori che poi si sono rivelati subito utili alla prima squadra.

Secondo alcune indiscrezioni di mercato la società bianconera starebbe ora lavorando su un altro giovane già pronto per la prima squadra in previsione di giugno 2023: il giocatore che piace è in scadenza di contratto. Parliamo di Youssoufa Moukoko, punta classe 2004 del Borussia Dortmund.

Nonostante non abbia giocato tutte le partite da titolare, in questa stagione ha già segnato 6 gol e fornito altrettanti assist fra campionato tedesco, coppa di Germania e Champions League.

Interessate al giocatore sarebbero diverse società importanti, su tutte quelle inglesi.

Juventus, sarebbe possibile l'ingaggio di Moukoko dalla stagione 2023-2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando la possibilità di tesserare Youssoufa Moukoko, punta del Borussia Dortmund che ha iniziato la stagione in maniera importante. La società bianconera potrebbe ingaggiarlo dalla stagione 2023-2024, avendo un contratto in scadenza a giugno.

Nell'attuale stagione l'attaccante classe 2004 ha dato un contributo importante alla squadra giallonera. Non ha giocato tutte le partite da titolare, ma ha già segnato sei gol in campionato oltre ad aver fornito altrettanti assist decisivi ai suoi compagni fra campionato, coppa di Germania e Champions League.

Nella nazionale tedesca under 21 ha giocato complessivamente finora cinque match e segnato sei gol.

Moukoko è di nazionalità tedesca e camerunese, essendo nato a Yaoundé. Cresciuto nel Saint Pauli, è approdato nel settore giovanile del Borussia Dortmund a 12 anni, fino a diventare parte integrante della prima squadra dalla stagione 2020-2021.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus lavora anche in previsione della stagione 2023-2024: in estate potrebbero arrivare un centrale di difesa oltre che un centrocampista e un sostituto di Di Maria, che difficilmente rinnoverà il proprio contratto in scadenza.

Sono diversi i giocatori seguiti dai bianconeri, su tutti il difensore N'Dicka e i centrocampisti Kanté e Gundogan, quest'ultimi due sono in scadenza di contratto a giugno 2023 con le rispettive società. Potrebbero quindi arrivare a parametro zero dal 1° luglio.