Sia l'ex calciatore Aldo Serena che l'ex tecnico Giovanni Galeone sono convinti che Massimiliano Allegri sia riuscito a trovare nuovamente la quadra della Juventus. I recenti risultati positivi della compagine bianconera infatti, farebbero pensare ad una coesione ritrovata tra i componenti della squadra piemontese, che ha chiuso la prima fase della stagione con un terzo posto in solitaria nella classifica di Serie A.

La Juventus si ritrova, Aldo Serena fa i complimenti ad Allegri: "È riuscito a ritrovare la quadra, si è vista un'altra Juve"

La Juventus sembrerebbe aver superato la crisi di risultati che aveva accompagnato la compagine bianconera fino a poche settimane fa.

La sesta vittoria consecutiva degli uomini di Allegri in campionato contro la Lazio ha infatti testimoniato come il manager livornese sia riuscito a riprendere in mano uno spogliatoio che, da voci di corridoio, avrebbe avuto al suo interno calciatori contrati ai dettami tattici del toscano. La ripresa della Juve dunque, ha riacceso l'entusiasmo nei tifosi e in alcuni addetti ai lavori. Tra questi, c'è Aldo Serena, ex calciatore che in un'intervista rilasciata al Corriere di Torino ha voluto incensare Allegri ed il lavoro fatto: "Nell’ultimo periodo si è rivista una squadra diversa, Allegri era riuscito a trovare la quadra Non credo che il problema siano i 10 punti di svantaggio per i bianconeri, ma il fatto che in questo momento il Napoli sia una squadra apparentemente senza punti deboli, per la Juve sarebbe stato meglio continuare a giocare.

Tra i giovani mi ha colpito Fagioli, non è semplice restare fuori a lungo soprattutto per un giovane". Serena ha poi voluto commentare il ritorno di Federico Chiesa in pianta stabile nella Juventus, affermando come il giovane attaccante sarà fondamentale per Allegri e Vlahovic, il quale potrà sfruttare al meglio gli assist dell'ala classe '97.

Giovanni Galeone come Serena: "Allegri ha trovato la quadra della Juventus ma per lo scudetto la vedo difficile"

Di un parere molto simile a quello espresso da Aldo Serena, è anche quello riferito da Giovanni Galeone alla Gazzetta dello Sport. L'ex allenatore, ha dunque voluto fare i complimenti alla Juventus e al suo tecnico Massimiliano Allegri per aver ritrovato la corretta via: "Max ha trovato la quadra.

E non è solamente una questione di sistema di gioco e difesa a tre, che comunque mi sembra l’assetto migliore per questa Juventus. Contro la Lazio ho visto la prima partita vera, giocata da squadra per novanta minuti. Rimonta scudetto? La vedo dura perché non credo che il Napoli rallenterà nel 2023. E poi anche l’Inter è forte". Galeone ha poi commentato le indiscrezioni che vorrebbero la Juventus su un terzino, affermando come la compagine bianconera in realtà avrebbe bisogno di un centrale difensivo di piede sinistro da accostare a Gleison Bremer.