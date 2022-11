La Juventus, in questi mesi, cercherà di trovare un accordo con Adrien Rabiot per il rinnovo di contratto. Il francese va in scadenza nel giugno 2023 e senza un prolungamento con i bianconeri sarà libero di accasarsi a zero con un altro club. La trattativa tra Adrien Rabiot e la Juventus non sembra essere facilissima. Infatti, stando a quanto afferma Tuttosport, il francese potrebbe chiedere circa dieci milioni di ingaggio. Questa cifra potrebbe essere fuori budget per la Juventus e per questo motivo la dirigenza starebbe cercando possibili alternative.

Uno dei nomi che piacciono da diverso tempo è quello di Milinkovic-Savic.

Applausi dei tifosi della Juventus per Milinkovic-Savic

La Juventus, negli ultimi anni, avrebbe avuto un interesse piuttosto forte per Milinkovic-Savic, ma i bianconeri non si sarebbero mai fatti concretamente avanti per il centrocampista serbo. Anche perché la Lazio ha chiesto cifre molto elevate per cederlo. La prossima estate, però, la Juventus potrebbe tornare alla carica anche perché potrebbe perdere Adrien Rabiot. Il francese va in scadenza nel 2023 e la trattativa per il rinnovo di contratto non sarebbe delle più semplici. Anche se la Juventus comunque proverà fino all'ultimo a trovare un accordo con Adrien Rabiot.

Il francese, in questa prima parte di stagione, è stato uno dei giocatori che hanno dato il via alla rimonta in classifica.

Il numero 25 juventino è stato il trascinatore della Juventus nelle sei vittorie consecutive fatte nell'ultimo mese. Il francese ha segnato gol fondamentali e ha servito diversi assist. Dunque, sotto la guida di Massimiliano Allegri, Adrien Rabiot è cresciuto tantissimo e adesso è un giocatore di livello internazionale.

Per questo motivo, la Juventus proverà a tenerlo anche se non sarà facile. Rabiot, viste anche le recenti prestazioni, potrebbe chiedere un ingaggio molto elevato e liberandosi a costo zero il suo stipendio potrebbe aumentare ancora. Per questo motivo, Federico Cherubini starebbe valutando un piano b. Il nome più gradito da Massimiliano Allegri sarebbe quello di Milinkovic-Savic ma trattare con la Lazio, eventualmente, non sarà facile.

Il ritorno di Paul Pogba

In attesa di capire quale sarà il futuro di Adrien Rabiot, la Juventus aspetta con ansia il ritorno in campo di Paul Pogba. Il numero 10 juventino, fino ad ora, non ha giocato nemmeno una gara ufficiale con la maglia bianconera. Ma da gennaio dovrebbe tornare a pieno regime e Massimiliano Allegri non vede l'ora di contare su di lui. Paul Pogba sfrutterà la pausa mondiale per tornare al top della forma in vista della seconda fase di stagione che per la Juventus comincerà il 4 gennaio.