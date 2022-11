La Juventus è attesa settimane importanti per quanto riguarda il mercato. A gennaio potrebbero arrivare un centrale oltre che un terzino destro ed uno sinistro. Si lavora in previsione della stagione 2023-2024, quando diversi giocatori potrebbero lasciare la società bianconera perché in scadenza di contratto. Parliamo di Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Di questi l'unico che potrebbero rimanere a Torino anche per l'importanza dimostrata in questo inizio di stagione. Il francese è diventato un riferimento della squadra bianconera, contribuendo anche con i gol alle prestazioni della Juventus.

Fra i più impiegati in questo inizio di stagione c'è sicuramente Juan Cuadrado, il colombiano anche a causa degli infortuni muscolari di De Sciglio e alla decisione di Allegri di affidarsi al 3-5-2, è stato sempre titolare. Nonostante questo però la sua partenza è una possibilità concreta a fine stagione. Il motivo è il contratto in scadenza, con la Juventus che difficilmente gli confermerà i 5 milioni di euro netti a stagione che attualmente guadagna. Come è noto la società bianconera gli avrebbe offerto un contratto di due stagioni alla fine della scorsa stagione ad un ingaggio minore. L'intesa non è stata raggiunta e il colombiano ha sfruttato il rinnovo automatico per un'altra stagione avendo giocato la scorsa stagione almeno 40 match.

Sul colombiano ci sarebbe il Milan, che potrebbe offrirgli un contratto per due stagioni.

Cuadrado potrebbe trasferirsi al Milan dalla stagione 2023-2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il giocatore Juan Cuadrado potrebbe lasciare la Juventus a parametro zero a giugno. Il colombiano va in scadenza di contratto a giugno e difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera.

Sul giocatore ci sarebbe l'interesse del Milan, che potrebbe offrirgli un contratto fino a giugno 2025 ad un ingaggio importante. Cuadrado ha dimostrato anche in questa stagione un rendimento importante anche se è stato criticato soprattutto per la fase difensiva. Da quando però Allegri si è affidato al 3-5-2 ha migliorato le sue prestazioni dando un contributo importante alle sei vittorie consecutive della Juventus in campionato.

Il colombiano potrebbe quindi rimanere in Italia e trasferirsi in una società che lotta per vincere come quella milanese.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero per rinforzarsi nel Calciomercato estivo. Ci sono diversi giocatori che piacciono e che vanno in scadenza di contratto, alcuni dei quali potrebbero anticipare l'arrivo anche a gennaio. Su tutti Evan N'Dicka e Alejandro Grimaldo, Rami Bensebaini, uno di questi potrebbe sostituire Alex Sandro in scadenza di contratto a giugno.