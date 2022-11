La dirigenza rossonera, dopo la fine di questa prima parte di stagione, si è fiondata sul Calciomercato, con l’intenzione di rinforzare la squadra di Pioli già dal mercato invernale e costruire ancora per la prossima stagione durante il mercato estivo.

Dalle ultime notizie pare che uno degli acquisti del mercato passato sia in uscita, Origi infatti non avrebbe convinto appieno dirigenza e staff tecnico. In entrata, invece, si fa ingombrante la figura di Luis Alberto, che è seguito anche dall'Inter, e che potrebbe approdare a Milanello già nel mercato invernale.

Intanto in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Pavard afferma di voler vestire la maglia rossonera nella prossima stagione.

Porte girevoli in casa Milan

Sono giorni di pausa per il campionato di Serie A, ma non per la dirigenza rossonera, che è costantemente al lavoro sul fronte mercato. Dopo questa prima parte di stagione, dirigenza e staff tecnico hanno provveduto a mettere a punto le valutazioni sui giocatori in rosa, soprattutto sui nuovi arrivi dal calciomercato estivo. Da qui sembra sia stata presa la decisione di far partire Divock Origi, che non si sarebbe ambientato appieno a Milano, non incidendo di conseguenza sulle prestazioni del Diavolo. Con un gol ed un assist nei pochi minuti giocati, infatti, l’attaccante belga non ha dimostrato le importanti qualità viste negli anni precedenti, anche se il mister Pioli gli riconosce un grande impegno durante la settimana e quando entra in partita in corso.

Se Origi è in uscita, la dirigenza rossonera starebbe pensando ad un nuovo acquisto di livello: Luis Alberto. Lo spagnolo, infatti, sembra essere ai ferri corti con Sarri, che lo ha schierato in poche occasioni e avrebbe espresso alla società laziale la volontà di fare a meno di lui per il proseguo della stagione 22/23. La dirigenza rossonera, dunque, potrebbe decidere di mettere sul tavolo di Lotito un’offerta vicina ai 15 milioni di euro e provare a prenderlo già a gennaio.

Pavard vuole i rossoneri

La notizia dell’intervista di Pavard ha fatto il giro dei social ed è stata accolta con entusiasmo dai tifosi rossoneri, che vorrebbe vedere il francese con la maglia rossonera nella prossima stagione. Il difensore classe ’96 ha espresso la volontà di raggiungere il compagno di nazionale Giroud e di approdare in Serie A, dopo le esperienze in Francia ed in Germania.

Benjamin Pavard in forze attualmente al Bayern Monaco ha un valore di mercato abbastanza alto, ma la dirigenza rossonera potrebbe fare uno sforzo importante e mettere sul tavolo del club tedesco un’offerta superiore ai 30 milioni di euro nelle prossime settimane. L’acquisto del difensore francese farebbe salire ancora di più l’entusiasmo dei tifosi rossoneri e, quindi, Maldini e Massara sono già al lavoro per capire la fattibilità dell’operazione.