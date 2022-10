Anche se siamo ancora a ottobre, la Juventus pare essere già concentrata mercato di gennaio, nel quale potrebbero arrivare un centrale difensivo di sinistra e un terzino. I giocatori che piacerebbero sono quelli di Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo, ma non solo. D'altronde i bianconeri devono sostituire Alex Sandro in previsione della stagione 2023-2024 e la Juventus potrebbe anticipare un acquisto del sostituto già a gennaio. Il laterale brasiliano va in scadenza di contratto a fine stagione e difficilmente prolungherà la propria intesa contrattuale con la società bianconera.

Il sostituto potrebbe essere Juan Bernat, spagnolo del Paris Saint Germain in scadenza di contratto a giugno 2025 e valutato circa 10 milioni di euro.

Juventus, Juan Bernat potrebbe essere il sostituto di Alex Sandro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando il sostituto di Alex Sandro. Si tratta di Juan Bernat, spagnolo del Paris Saint Germain considerato una riserva dalla società francese. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e potrebbe partire per circa 10 milioni di euro. In questa stagione fino ad adesso ha disputato otto partite segnando un gol nel campionato francese, a queste bisogna aggiungere anche una presenza in Supercoppa francese e due incontri (con un assist) nella fase a gironi di Champions League.

Dal 2018 al Paris Saint Germain, Bernat venne acquistato dal Bayern Monaco per circa 5 milioni di euro. E' stato condizionato nelle ultime stagioni da un infortunio al ginocchio e poi gradualmente, con l'arrivo di Nuno Mendes, è diventato sostanzialmente una riserva. In precedenza aveva giocato nel club bavarese, che lo aveva acquistato nel 2014 dal Valencia, società dove è cresciuto fin dal settore giovanile.

Il calciatore è un classe 1993, di conseguenza in prospettiva può garantire ancora diverse stagioni a un certo livello.

Il resto del calciomercato della Juventus

Juan Bernat comunque difficilmente arriverebbe come titolare, la Juventus starebbe valutando anche altri giocatori per la fascia sinistra. Come già anticipato piacerebbero in particolare Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo.

Lo spagnolo del Benfica sarebbe il preferito, in quanto va in scadenza di contratto con la società portoghese il 30 giugno 2023, salvo che raggiunga un'intesa per il rinnovo entro le prossime settimane.