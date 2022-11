Nelle ultime ore secondo la stampa spagnola la Juventus starebbe lavorando su un altro giocatore che sta disputando una stagione importante con l'Arsenal. Parliamo di Gabriel Martinelli, brasiliano classe 2001 con passaporto italiano che sta dando un contributo importante al primo posto nel campionato inglese della sua squadra. In 13 match disputati ha segnato 5 gol fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni. Ha giocato anche 5 match in Europa League ma entrando la panchina. Nel caso in cui la Juventus dovesse passare i sedicesimi di finale contro il Nantes potrebbe incontrare agli ottavi anche la società inglese.

Ad agevolare la possibile cessione di Gabriel Martinelli da parte dell'Arsenal, il possibile arrivo di Mudryk, con gli inglesi che sarebbero pronti a spendere 60 milioni di euro.

Il giocatore Gabriel Martinelli potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Gabriel Martinelli, recentemente convocato per il mondiale in Qatar da parte del commissario tecnico della nazionale brasiliana Tite. Il classe 2001 ha il contratto in scadenza a giugno 2024 ed ha una valutazione di mercato di circa 60 milioni di euro. A fine stagione sarà ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con la società inglese e questo potrebbe agevolare anche una sua partenza a prezzo vantaggioso.

La società inglese potrebbe acquistare Mudryk

L'Arsenal starebbe lavorando anche all'acquisto di Mudryk, ulteriore motivo per il quale il brasiliano potrebbe lasciare la società inglese. La Juventus potrebbe fare un'offerta per il cartellino del giocatore, che può giocare in tutti i ruoli del settore avanzato. Si tratterebbe di un acquisto per il presente e per il futuro considerando la sua giovane età.

La Juventus e i giovani

La Juventus è sempre attenta ai giovani, lo ha dimostrato nelle ultime stagioni continuando ad investire in maniera importante nel settore giovanile. La valorizzazione dell'under 23 dimostra la crescita della società bianconera, che grazie all'ottimo lavoro della dirigenza si ritrova giovani molto importanti in prima squadra.

Su tutti Fabio Miretti e Nicolò Fagioli, oltre a Samuel Iling Junior. Investimenti che continueranno anche nel 2023, non solo per il settore giovanile ma anche per la prima squadra. Ad esempio la società bianconera sta lavorando per rinforzare il settore avanzato, soprattutto perché a giugno potrebbe lasciare Torino Angel Di Maria. L'argentino è in scadenza di contratto e potrebbe decidere di ritornare nel campionato argentino per chiudere la sua carriera professionale da giocatore. La Juventus starebbe già lavorando al suo sostituto, si è parlato di Hakim Ziyech [VIDEO], riserva nel Chelsea che potrebbe lasciare la società inglese in prestito con diritto di riscatto.