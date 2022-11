La Juventus è al lavoro per preparare al meglio le ultime due partite prima della pausa mondiale. Novembre e dicembre saranno utilizzati dalla società bianconera anche per recuperare quei giocatori che attualmente sono infortunati. E' il caso di Mattia De Sciglio, che dopo il recente infortunio muscolare sta facendo riabilitazione e sarà disponibile per gennaio. Così come Paul Pogba, che non parteciperà al mondiale a causa del problema al menisco avuto a luglio e operato a settembre dopo una terapia conservativa che non è stata utile. Altro giocatore che sta recuperando ma per il quale la Juventus non sta anticipando il rientro è Kaio Jorge, che ha subito la rottura del tendine del ginocchio a febbraio.

Il giocatore sarà recuperato anche lui a gennaio ma la società bianconera è consapevole del fatto che ha bisogno di raccogliere minutaggio, per questo un prestito potrebbe essere l'ideale per il brasiliano. Si è parlato molto del possibile ritorno nel campionato brasiliano, con il Flamengo che sarebbe pronto a acquistarlo in prestito. Nelle ultime ore però la società bianconera starebbe valutando la possibilità di fargli maturare esperienza professionale in Italia, che sia in Serie A o in Serie B. Ci sarebbero due motivi per i quali la società vorrebbe cederlo in Italia, il primo è adattarsi sempre meglio al campionato italiano, il secondo è il Decreto Crescita. La Juventus ha sfruttato questa disposizione governativa nel Calciomercato estivo 2021 per acquistarlo dal Santos.

Se dovesse cederlo in Brasile perderebbe i benefici fiscali che gli permettono di avere una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo.

Kaio Jorge potrebbe essere ceduto in prestito a gennaio in una società italiana

La Juventus vorrebbe cedere Kaio Jorge in Italia. Il brasiliano sta recuperando dall'infortunio al ginocchio subito a gennaio, fino a gennaio potrebbe giocare con la Next Gen nel campionato di Serie C prima di una possibile cessione in prestito in Serie B o in Serie A.

Fra i motivi che agevolerebbero la permanenza di Kaio Jorge in Italia è il Decreto Crescita, disposizione governativa che ha permesso alla società bianconera di usufruire di una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo del giocatore al suo arrivo a Torino dal Brasile. Se dovesse ritornare nel campionato brasiliano anche solo in prestito perderebbe i benefici.

La Juventus acquistò Kaio Jorge nel 2021 per circa 3 milioni di euro più bonus dal Santos

La Juventus ha fiducia nelle qualità del brasiliano, che ha dimostrato la scorsa stagione di essere utile anche alla prima squadra prima dell'infortunio in un match di Serie C con la Juventus Next Gen. Kaio Jorge è arrivato a Torino nel calciomercato estivo 2021 per circa 3 milioni di euro più bonus dal Santos. Era in scadenza di contratto a dicembre 2021 con la società brasiliana.