La Juventus è al lavoro per preparare al meglio le ultime due partite prima della pausa mondiale. Saranno almeno 12 i giocatori della squadra bianconera impegnati nella competizione mondiale in Qatar, su tutti spiccano anche gli argentini Leandro Paredes e Angel Di Maria, che non sono riusciti a dare un grande contributo in questa prima parte di stagione. Diversi infortuni muscolari li hanno riguardati, con Di Maria che è rientrato negli ultimi minuti del match contro l'Inter vinto 2 a 0 dalla Juventus. Per quanto riguarda invece Paredes è ritornato ad allenarsi parzialmente in gruppo e potrebbe essere pronto per il match contro la Lazio di domenica 13 novembre alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino.

A proposito di Di Maria, è stato criticato da diversi tifosi bianconeri in riferimento al fatto che si sia risparmiato in questi mesi per evitare infortuni in previsione del mondiale. Sull'argomento ha risposto Rabiot nel post match di Juventus - Inter, con il francese che ha sottolineato che la squadra non si sta risparmiando che vuole vincere il campionato. Nonostante questo però arrivano notizie di mercato in merito ad una possibile partenza dell'argentino. Di Maria ha recentemente dichiarato che vuole rispettare il contratto con la Juventus fino a giugno ma non è da scartare la possibilità lasci la società bianconera a gennaio. Potrebbe dunque arrivare Luis Alberto, che piace molto ad Allegri e che migliorerebbe la qualità del centrocampo bianconero.

La possibile cessione di Di Maria potrebbe agevolare l'arrivo di Luis Alberto

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus in caso di partenza di Angel Di Maria potrebbe acquistare Luis Alberto. Lo spagnolo è attualmente valutato circa 20 milioni di euro e piace molto ad Allegri perché bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte.

Il suo arrivo però dipenderebbe dall'eventuale partenza di Di Maria. Se l'argentino dovesse rimanere a Torino la società bianconera potrebbe posticipare l'acquisto dello spagnolo a giugno. Luis Alberto in questa stagione non sta giocando tutte le partite da titolare considerando che Sarri in diversi match gli ha preferito Vecino.

Per questo il giocatore potrebbe valutare una cessione e potrebbe gradire un'eventuale esperienza professionale nella società bianconera.

Possibile offerta della Juventus a giugno per Milinkovic-Savic

Altro giocatore della Lazio che piace alla Juventus è Sergej Milinkovic-Savic, in scadenza di contratto a giugno 2024 e che ha una valutazione di mercato di circa 60 milioni di euro. In caso di mancato prolungamento di contratto con la Lazio la sua cessione sarebbe una possibilità concreta nel Calciomercato estivo anche perché a giugno sarà ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con la società laziale.