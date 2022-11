La Juventus starebbe già lavorando sul Calciomercato in previsione di gennaio. I bianconeri valutano rinforzi soprattutto in difesa, ma non è da scartare la possibilità che la Juve acquisti anche un centrocampista, soprattutto se un elemento della rosa bianconera dovesse lasciare Torino.

A tal riguardo l'impatto di Leandro Paredes alla Juventus non è stato ideale, anche a causa di un infortunio muscolare che lo sta condizionando nelle ultime settimane. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato che arrivano dalla Spagna il giocatore in prestito dal Paris Saint Germain potrebbe anche ritornare in Francia già a gennaio, ma non per rimanerci.

Si trasferirebbe poi all'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. In tal caso a lasciare la società spagnola sarebbe Rodrigo De Paul, che potrebbe sostituire proprio Leandro Paredes alla Juventus. In tal caso l'ex Udinese arriverebbe a Torino in prestito con diritto di riscatto a circa 30 milioni di euro.

De Paul potrebbe approdare alla Juve a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare Rodrigo De Paul a gennaio. L'ex Udinese arriverebbe in prestito con diritto di riscatto. L'argentino sostituirebbe il connazionale Leandro Paredes, che potrebbe far ritorno al Paris Saint Germain (essendo il suo cartellino di proprietà della società francese) per poi trasferirsi all'Atletico Madrid.

Paredes sarebbe un giocatore gradito da Simeone, così come De Paul piacerebbe ad Allegri, che cerca un giocatore di qualità per il centrocampo.

L'ex Udinese non sarebbe considerato imprescindibile da Simeone: secondo alcuni rumor non sarebbe da escludere una sua partenza a gennaio anche se non dovesse arrivare all'Atletico Madrid Leandro Paredes.

De Paul si è trasferito all'Atletico Madrid durante il calciomercato estivo del 2021 per circa 40 milioni di euro: ora la società spagnola lo potrebbe lasciar partire in prestito con diritto di riscatto a circa 30-35 milioni di euro.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus sarebbe al lavoro anche per rinforzare la difesa durante il mercato di gennaio.

A tal riguardo il club valuterebbe l'acquisto di un centrale di difesa e di un terzino, soprattutto se fosse confermata la partenza a giugno di Alex Sandro. In particolare i bianconeri seguono dei giocatori in scadenza a giugno, fra questi spiccano i nomi di Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo.