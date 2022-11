Uno dei giocatori che con ogni probabilità lascerà l'Inter nelle prossime sessioni di Calciomercato è Roberto Gagliardini. Il centrocampista in nerazzurro sta trovando poco spazio in questa stagione ed è finito in fondo alle gerarchie di Simone Inzaghi, anche a causa di qualche problema fisico. Non mancano i club che si sono informati sul suo conto e tra questi ci sarebbe anche il Milan, che potrebbe lasciare andare Bakayoko e puntare sul giocatore dell'altra sponda del Naviglio, magari a parametro zero da luglio.

Anche la Fiorentina si sta guardando intorno per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano, che ha deluso le aspettative in questa prima parte della stagione.

Un innesto potrebbe esserci in attacco e i viola sarebbero pronti a fare un tentativo per Luis Muriel, che non sarebbe più considerato incedibile dall'Atalanta e può lasciare Bergamo già a gennaio.

Milan su Gagliardini

Il Milan potrebbe muoversi sul mercato tra gennaio e giugno per rinforzare il centrocampo. I rossoneri sono alla ricerca di un giocatore di contenimento, anche perché Tiemoué Bakayoko è fuori dai progetti e tornerà al Chelsea e chissà che ciò non possa avvenire già a gennaio.

In entrata uno dei nomi sul taccuino dei dirigenti rossoneri sarebbe quello di Roberto Gagliardini, che Stefano Pioli conosce bene avendolo allenato quando sedeva sulla panchina dell'Inter qualche anno fa. Il centrocampista sembra sempre più ai margini in nerazzurro, essendo in fondo alle gerarchie di Simone Inzaghi, chiuso anche da Mkhitaryan e Kristjan Asllani.

Il classe 1994 ha collezionato finora in stagione quattro presenze in campionato e tre in Champions League, tra l'altro subentrando spesso a partita in corso. Visto il contratto in scadenza a giugno, il Milan starebbe pensando di prenderlo a parametro zero al termine di questa stagione, anche perché ha un ingaggio alla portata dei rossoneri, di poco inferiore ai 2 milioni di euro a stagione e chissà che il club rossonero non possa mettere sul piatto poco più di 2 milioni per convincerlo a trasferirsi dall'altra parte del Naviglio.

Fiorentina su Muriel

La Fiorentina è alla ricerca di rinforzi per il reparto avanzato da regalare a Vincenzo Italiano dopo una prima parte della stagione al di sotto delle aspettative. Uno dei nomi sondati dal club di Rocco Commisso sarebbe Luis Muriel, per quello che sarebbe un ritorno avendo giocato a Firenze già nella stagione 2018-2019 per sei mesi, mettendo a segno sei reti in 19 partite.

Il classe 1991 non rientrerebbe nei piani dell'Atalanta, che sembra pronta a cederlo già a gennaio. Visto il contratto in scadenza a giugno 2023, il colombiano è valutato sui 10 milioni di euro ma non è escluso uno scambio con uno tra Maleh e Kouamé.