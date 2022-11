In questi mesi, la Juventus starà ferma per lasciare spazio al mondiale e mentre i giocatori che non sono convocati dalle nazionali lavoreranno al JTC, la dirigenza inizierà a delineare le strategie di mercato. Il cambio di modulo attuato nelle ultime settimane da Massimiliano Allegri potrebbe spingere la società ad intervenire per rinforzare le fasce. Infatti, servirebbero dei giocatori in grado di dare il cambio a Juan Cuadrado e Filip Kostic. La priorità sarebbe soprattutto la corsia di destra. La Juventus, però, non dovrebbe fare delle spese folli e cercherebbe più che altro delle opportunità.

Stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, i profili giusti potrebbero essere quelli di Karsdorp, Odriozola e Holm. Questi tre giocatori sarebbero delle valide alternative e potrebbero arrivare in prestito o spendendo cifre non troppo alte. Ma la Juventus starebbe pensando anche al futuro visto che si starebbe valutando i profili di alcuni portieri. Uno dei giocatori finiti nel taccuino di Federico Cherubini sarebbe Guglielmo Vicario.

Karsdorp in uscita dalla Roma

La Juventus, negli ultimi giorni, avrebbe messo nel mirino Karsdorp che sarebbe in uscita dalla Roma. Le parole di Mourinho dopo la gara contro il Sassuolo sembrano aver incrinato il rapporto tra il club giallorosso e l'olandese e sembra difficile che lo strappo possa ricucirsi.

Per questo motivo, la Juventus starebbe tenendo d'occhio la sua situazione. Ma al momento la Roma sarebbe intenzionata a monetizzare dalla possibile cessione del suo esterno. Ma se la società giallorossa dovesse aprire alla possibilità di un prestito la Juventus potrebbe farsi avanti. Per questo motivo, Federico Cherubini sarebbe al lavoro anche su altri profili.

Uno di questi potrebbe essere Alvaro Odriozola. L'esterno è rientrato al Real Madrid dopo l'esperienza alla Fiorentina e adesso potrebbe cercare fortuna altrove. La terza opzione su cui sarebbe concetrata la Juventus porterebbe ad Holm dello Spezia. In particolare, nelle ultime settimane, Federico Cherubini avrebbe fatto seguire con attenzione il giocatore classe 2000.

Mentre per quanto riguarda la porta la Juventus starebbe cercando il successore di Wojciech Szczesny che va in scadenza nel 2024. Per questo motivo i bianconeri starebbero seguendo profili come Carnesecchi e Mamardashvili del Valencia. Ma nelle ultime settimane sarebbe entrato prepotentemente nei pensieri della Juventus Guglielmo Vicario dell'Empoli. I bianconeri potrebbero già provare a prenderlo nel mese di gennaio per anticipare i tempi.

Soluzioni interne sulla sinistra

La Juventus, però, potrebbe fare attenzione anche ad alcuni profili da seguire per la fascia sinistra. Ma per la corsia mancina non sarebbe da escludere la soluzione interna. Infatti, in estate la Juventus ha acquistato Andrea Cambiaso per poi girarlo in prestito al Bologna.

Ma non sarebbe da escludere che i bianconeri lo riportino alla base a gennaio. Anche se sulla sinistra la Juventus dovrebbe ritrovare Mattia De Sciglio. Il numero 2 juventino si è fermato a causa di un problema muscolare che gli ha impedito di essere in gruppo nelle ultime settimane. Ma alla ripresa delle partite ufficiali nel 2023 sarà a disposizione. Inoltre, Mattia De Sciglio può essere utilizzato sia a destra che a sinistra.