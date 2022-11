La Juventus chiude il 2022 calcistico con una vittoria importante contro la Lazio, la sesta consecutiva. Il 3 a 0 è merito non solo di un'organizzazione e di un equilibrio, ma anche di una qualità evidente in alcuni singoli, su tutti Moise Kean autore di due gol e Milik che ha segnato il gol del definitivo 3 a 0. Sarà un mese e mezzo utile per recuperare la forma ideale di alcuni giocatori che nelle ultime stagioni sono stati condizionati da diversi infortuni. Da gennaio Allegri spera di avere a disposizione Pogba, che sta recuperando dall'intervento al menisco.

Saranno settimane importanti anche per valutare eventuali acquisti durante il mercato di gennaio. Le esigenze principali sembrano riguardare le fasce difensive, con il possibile arrivo di un'alternativa a Cuadrado. Nelle ultime ore però si parla anche di un possibile rinforzo nel settore avanzato. A tal riguardo dalla Spagna potrebbe arrivare una possibilità vantaggiosa di mercato rappresentato dal Papu Gomez, che non avrebbe un rapporto umano ideale con il tecnico del Siviglia Sampaoli. Nell'ultimo match di campionato contro la Real Sociedad l'argentino è andato in tribuna, ma dopo un'ora avrebbe lasciato lo stadio senza attendere la fine. Una decisione che avrebbe infastidito il tecnico e la società spagnola, che valuterebbero anche una cessione in prestito dell'argentino a gennaio.

La Juventus potrebbe valutare di prendere Gomez per dare qualità e un'alternativa importante al settore avanzato bianconero.

Possibile arrivo in prestito per sei mesi di Papu Gomez

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare di prendere Papu Gomez durante il mercato di gennaio. L'argentino potrebbe lasciare il Siviglia in prestito per 6 mesi anche perché non avrebbe un rapporto ideale con il tecnico Sampaoli.

Sarebbe un ritorno in Serie A quello di Papu Gomez, dopo aver giocato al suo arrivo in Italia con il Catania e recentemente all'Atalanta prima del trasferimento al Siviglia. Attualmente è impegnato con la nazionale argentina in Qatar. A gennaio valuterà il suo futuro professionale con la società spagnola.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando anche in previsione del Calciomercato estivo, quando ci sarà da sostituire Alex Sandro. Si valutano diversi giocatori per la fascia sinistra difensiva, piace Alejandro Grimaldo in scadenza di contratto con il Benfica a giugno. Altro giocatore gradito dalla società bianconera è Nuno Tavares, portoghese attualmente in prestito all'Olympique Marsiglia ma il suo cartellino è dell'Arsenal. Per quanto riguarda invece il ruolo di centrale difensivo il preferito sembra essere Evan N'Dicka, anche lui in scadenza di contratto a giugno.