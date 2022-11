La Juventus ha iniziato la stagione in maniera non ideale. Tanti i punti persi in campionato ma soprattutto pesa l'eliminazione dalla Champions League ai gironi. I bianconeri proveranno ad arrivare fino in fondo in Europa League e sfideranno ai sedicesimi di finale il Nantes il 16 e il 23 febbraio. Nell'ultimo mese però sono arrivate sei vittorie consecutive in campionato, i bianconeri hanno chiuso la prima parte di stagione al terzo posto, a -2 dal Milan secondo e a -10 dal Napoli. Grandi meriti vanno a Massimiliano Allegri, che ha saputo lavorare sull'equilibrio migliorando anche la qualità del gioco della squadra.

Il successo contro la Lazio per 3 a 0 dimostra non solo i miglioramenti difensivi ma anche la bravura nel verticalizzare. Nonostante questo fino a prima del match si è parlato del futuro professionale di Allegri e della sua possibile sostituzione dalla stagione 2023-2024. La società bianconera starebbe valutando per il futuro Luciano Spalletti, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno. A rivelarlo Francesco Oppini, che ha dichiarato che non molto tempo fa la società bianconera ha pensato all'attuale tecnico del Napoli per il dopo Allegri. Un'indiscrezione di mercato che però potrebbe non concretizzarsi perché la società campana avrebbe un'opzione di prolungamento di contratto per un'altra stagione per Spalletti.

Francesco Oppini su Spalletti

'Vi lancio una bomba, non molto tempo fa i bianconeri hanno contattato Luciano Spalletti. Naturalmente hanno pensato a lui, non per la stagione in corso, ma per la prossima'. Queste le dichiarazioni di Francesco Oppini prima di Juventus-Lazio. La società bianconera secondo il noto opinionista sportivo avrebbe pensato a Luciano Spalletti per il post Allegri.

Un'indiscrezione di mercato che però difficilmente potrà concretizzarsi. Nel contratto di Spalletti ci sarebbe una clausola rescissoria che darebbe la possibilità al Napoli di prolungare il contratto con il tecnico per un'altra stagione. Considerando l'inizio della squadra campana è probabile una conferma di Spalletti anche per la stagione 2023-2024.

Bisogna aggiungere poi che Allegri, dopo un inizio difficile, ha trovato equilibrio e prestazioni, con la Juventus che ha vinto le ultime sei partite di campionato ed attualmente è terza. Una posizione in classifica che fino a qualche settimana fa era difficile da pensare per la squadra bianconera.

Il futuro professionale di Allegri

Il futuro professionale di Massimiliano Allegri dipenderà dai risultati che riuscirà a raggiungere la Juventus durante la stagione. I bianconeri hanno la possibilità di vincere l'Europa League, sono distanti 10 punti dal Napoli primo in campionato oltre al fatto che a gennaio riparte anche la Coppa Italia, il Monza sarà l'avversaria della Juve negli ottavi di finale della competizione italiana.