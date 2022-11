La Juventus utilizzerà la pausa mondiale non solo per riposarsi ma anche per recuperare quei giocatori reduci da infortuni. E' il caso di Pogba, Kaio Jorge e Chiesa, il centrocampista italiano negli ultimi match ha avuto già la possibilità di raccogliere minutaggio risultando decisivo con l'assist nel match contro la Lazio fornendo il passaggio per il gol di Milik. C'è molto lavoro da fare anche per il mercato, soprattutto per quanto riguarda la difesa. Difficilmente la Juventus spenderà ma cercherà di valutare possibilità di mercato, ci sono diversi giocatori che potrebbero arrivare a Torino in prestito gratuito o eventualmente a prezzo vantaggioso.

Rientro nel primo caso Alvaro Odriozola, riserva nel Real Madrid e che lascerebbe la società spagnola in prestito gratuito. Per quanto riguarda invece il ruolo di centrale difensivo la società bianconera potrebbe acquistare Evan N'Dicka, anche se le ultime notizie di mercato parlano di una possibile offerta del Paris Saint Germain per il giocatore francese. Il 23enne piace anche alla Juventus, così come piace alla società bianconera Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, secondo le ultime notizie di mercato, sarebbe seguito anche lui dal Paris Saint Germain, con i francesi pronti a fare un'offerta alla Lazio già nel mercato di gennaio. Una vera e proprio beffa di mercato per la società bianconera, considerando soprattutto che diversi giornali sportivi italiani parlano di una possibile intesa contrattuale fra Milinkovic Savic e la Juventus per un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione dalla stagione 2023-2024.

Diversi giornali sportivi italiani di recente hanno parlato di una possibile intesa contrattuale fra il giocatore e la società bianconera sulla base di un ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione. Di certo se il Paris Saint Germain dovesse presentare un'offerta importante alla Lazio il giocatore potrebbe trasferirsi nella società francese.

Il mercato della Juventus

La Juventus a gennaio potrebbe acquistare un terzino destro. A tal riguardo si valutano soprattutto possibilità di mercato, uno dei giocatori graditi dalla società bianconera è Alvaro Odriozola. Per giugno invece si lavora anche all'acquisto di un terzino sinistro in previsione di una partenza di Alex Sandro, in scadenza di contratto. Il preferito sarebbe Alejandro Grimaldo, l'alternativa Nuno Tavares.