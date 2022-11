La Juventus ha iniziato la stagione in maniera deludente ma negli ultimi match è riuscita a confermarsi in campionato con ben sei vittorie consecutive, spiccano soprattutto quelle contro Inter e Lazio, che lottano insieme ai bianconeri per i primi posti in classifica. Hanno pesato sicuramente le assenze di giocatori come Pogba e Chiesa, oltre al fatto che Di Maria è stato condizionato da diversi infortuni muscolari. Rimane il fatto che il mercato portato avanti nel recente calciomercato estivo è stato importante, con giocatori che hanno garantito delle prestazioni notevoli.

E' il caso di Bremer, Kostic e Milik, proprio la punta ex Napoli è arrivata come alternativa dei titolari ma gradualmente è diventato un riferimento del settore avanzato bianconero come supporto a Vlahovic. Come è noto il giocatore è arrivato in prestito con diritto di riscatto a circa 9 milioni di euro dall'Olympique Marsiglia. Proprio il presidente della società francese Pablo Longoria recentemente è stato intervistato da MaxiFoot. Il dirigente ha dichiarato che Milik era considerato un giocatore importante man non adatto allo stile di gioco della squadra francese. Longoria ha aggiunto che forse si sono sbagliati nelle valutazione ma che comunque vanno fatte delle scelte. Ha poi sottolineato che Milik potrebbe ritornare al Marsiglia anche se la Juventus ha il diritto di riscatto del cartellino del giocatore.

Pablo Longoria ha parlato di Milik

'Milik era considerato un giocatore di altissimo livello ma non adatto al nostro stile di gioco. Forse ci siamo sbagliati, ma bisogna fare delle scelte'. Queste le dichiarazioni di Pablo Longoria in una recente intervista. Il presidente dell'Olympique Marsiglia ha aggiunto: 'Abbiamo trovato un buon prestito con la Juventus, in cui può mantenere il valore di mercato, forse in futuro potrà ritornare nella società francese ma i bianconeri hanno la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo'.

Con circa 9 milioni di euro Milik diventerebbe un giocatore bianconero, a tal riguardo difficilmente la Juventus rinuncerà al suo acquisto considerando la qualità dimostrata da Milik, non solo nei gol ma anche nel migliorare il gioco offensivo della squadra. Il giocatore sarà protagonista al mondiale in Qatar con la nazionale della Polonia.

Il mercato della Juventus

La Juventus acquistando Milik e valutando la crescita di Kean potrebbe decidere di non acquistare un'altra punta nel calciomercato estivo. Potrebbe però sostituire Angel Di Maria, in scadenza di contratto a giugno e che potrebbe decidere di ritornare in Argentina. A gennaio invece si lavorerà soprattutto su rinforzi in difesa, in particolar modo potrebbe arrivare un centrale come Evan N'Dicka e terzini come Alvaro Odriozola o Alejandro Grimaldo, quest'ultimo come il francese in scadenza di contratto a giugno.