Blindare i suoi giovani di maggior talento per costruire il futuro del club. E' questo uno degli obiettivi della Juventus che vuole trattenere tutti i suoi giovani che si stanno ritagliando uno spazio in altre realtà della Serie A. E' il turno di Nicolò Rovella, faro del Monza e nel mirino di alcuni top club europei.

Juve, possibile offerta del City per Rovella in estate

Le prestazioni del talentuoso centrocampista italiano non sono passate inosservate dalle parti di Torino e non solo. Infatti, sulle tracce del mediano di proprietà della Vecchia Signora ci sarebbe il Manchester City di Pep Guardiola, da anni uno dei club più attenti ai migliori giovani del panorama internazionale.

Stando alle ultime notizie di mercato, i Citizens sarebbero pronti ad un'offerta importa per convincere la Juventus a cedere il classe 2001 a titolo definitivo nella prossima sessione estiva di Calciomercato. Un'offerta che potrebbe aggirarsi attorno ai 40 milioni di euro. I bianconeri non hanno alcuna intenzione di cedere Rovella che in questa prima parte di stagione ha dimostrato una grande crescita sotto tutti i punti di vista.

Assieme ai vari Fagioli, Miretti ed Iling Junior rappresenterà il futuro della Juventus che punta molto su questi giovani. Oltre a trattenere i suoi calciatori più promettenti, la Vecchia Signora anche sul fronte acquisti pensa al futuro e valuta dei profili giovani ma di grande personalità.

Infatti per la difesa uno degli obiettivi per l'estate sarebbe Giorgio Scalvini dell'Atalanta mentre per la porta si valuterebbe il profilo di Guglielmo Vicario dell'Empoli.

Juve, idea Malo Gusto come terzino sinistro

Uno degli snodi cruciali per il mercato della Juventus è rappresentato dall'arrivo di un nuovo terzino sinistro che sarà l'erede di Alex Sandro.

I bianconeri starebbero valutando diversi opzioni e sul taccuino del direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche il profilo di Malo Augusto, esterno francese in forza al Lione. Il classe 2003 dovrebbe però terminare la sua esperienza all'OL al termine della stagione vista la volontà di non rinnovare il proprio contratto che scade nel 2023.

La Vecchia Signora potrebbe così provare un affondo già nel mercato invernale mettendo sul piatto una cifra attorno ai 15 milioni di euro per convincere il club francese a cedere il calciatore e soprattutto a non perderlo a parametro zero.

Oltre ad un eventuale acquisto, i bianconeri valutano anche un'opzione interna che risponde al nome di Andrea Cambiaso, in prestito al Bologna. La Juve potrebbe provare a trovare un accordo con il club rossoblù per riportare l'esterno italiano a Torino già a gennaio.