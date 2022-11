La Juventus si ritrova alla pausa mondiale in una posizione di classifica sorprendente soprattutto considerando dove si trovava un mese fa. Sono arrivate sei vittorie consecutive, di cui due molto importanti contro l'Inter e la Lazio. Attualmente la classifica ci dice che i bianconeri sono terzi in campionato, a -2 dal Milan secondo e a -10 dal Napoli primo. Sorprende la crescita della squadra, merito evidentemente del lavoro di Massimiliano Allegri, che è riuscito a valorizzare giovani come Fagioli e Miretti in assenza di nomi importanti condizionati da infortuni come Pogba, Di Maria e Paredes.

A parlare dei miglioramenti della Juventus è stato di recente Giovanni Galeone, in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico e grande amico di Allegri ha dichiarato che come aveva dichiarato più volte solo il toscano avrebbe potuto risolvere la situazione e così è stato. La Juventus ha vinto le ultime sei partite di campionato passando dall'ottavo al terzo posto e recuperando punti a tutte, escluso il Napoli, che come i bianconeri ha vinto tutte le partite dell'ultimo mese. Galeone ha parlato anche dei singoli giocatori, sottolineando come Vlahovic non abbia ancora fatto il definitivo salto di qualità nella squadra bianconera. Ha poi suggerito l'acquisto di un centrale di piede sinistro, anche se non sarà facile acquistare un giocatore importante a gennaio.

Secondo Galeone servirebbe un giocatore alla Koulibaly, l'ideale potrebbe essere Pavlovic del Salisburgo.

L'ex tecnico Galeone ha parlato del possibile acquisto di un centrale di difesa

'Come ho detto tante volte: soltanto lui avrebbe potuto sistemare la situazione. E infatti dall'ottavo posto è risalito al terzo'. Queste le dichiarazioni di Giovanni Galeone alla Gazzetta dello Sport.

L'ex tecnico e amico di Allegri ha aggiunto: 'Al di là dei problemi fisici Vlahovic non ha fatto il definitivo salto di qualità, il talento non si discute ma deve migliorare tecnicamente'. Ottimo il recupero di Chiesa, da valutare invece il rientro di Pogba secondo Galeone. Riguardo invece a Di Maria ha dichiarato che quando sta bene è un grande giocatore.

Sul possibile arrivo di un difensore ha sottolineato: 'Allegri ha bisogno di un centrale di piede sinistro, l'ideale sarebbe uno come Koulibaly, a me piace Pavlovic del Salisburgo'.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per rinforzare il settore difensivo a gennaio. A tal riguardo potrebbero arrivare un centrale di difesa e un terzino anche in previsione della possibile partenza di Alex Sandro verso l'Atletico Madrid. I giocatori che piacciono alla società bianconera sono Evan N'Dicka, Alejandro Grimaldo e Alvaro Odriozola, quest'ultimo arriverebbe in prestito dal Real Madrid fino a giugno.