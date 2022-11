Il futuro di Rafael Leao resta in bilico. Il Milan ha tutte le intenzione di rinnovare il contratto al proprio gioiello portoghese ma le difficoltà aumentano. L'accordo non è stato trovato ed alcuni top club europei starebbero valutando delle offerte importanti già a gennaio.

Milan, Real e Chelsea molto interessati a Leao

In particolare, il Real Madrid di Carlo Ancelotti ed il Chelsea di Potter stanno osservando la situazione con grande interesse e potrebbero mettere sul piatto una cifra importante per accaparrarsi le prestazioni dell'esterno portoghese già nel mercato invernale.

In caso di mancato accordo per il rinnovo dopo il Mondiale, il Milan potrebbe prendere in considerazione un'ipotetica cessione per una cifra attorno ai 100 milioni di euro.

Real e Chelsea non avrebbero grossi problemi nel mettere sul piatto una cifra monstre con i Merengues che sarebbero a caccia di un attaccante per completare il reparto offensivo a disposizione di Ancelotti mentre i Blues potrebbero cedere calciatori come Pulisic e Ziyech (che interessano proprio ai rossoneri) e che potrebbero agevolare l'eventuale arrivo di un calciatore di grande caratura per aumentare le qualità offensive.

Il Diavolo non vuole farsi trovare impreparato e starebbe valutando gli eventuali sostituti: da Asensio del Real Madrid passando per Ferrera Carrasco dell'Atletico fino ad arrivare ai talenti Kudus e Doku che vengono valutati attorno ai 40 milioni di euro.

Milan, possibile cessione in prestito per Lazetic ed Adli

Oltre al futuro di Leao, il Milan sta valutando le cessioni di alcuni giovani che nelle prossime stagioni potrebbero ritagliarsi un ruolo importante sotto la gestione di Pioli.

E' il caso di Marko Lazetic che visto il poco spazio nella prima squadra è stato relegato con la Primavera dove sta offrendo ottime prestazioni.

Il giovane attaccante serbo potrebbe però partire nel mercato invernale ed essere ceduto in prestito per giocare con maggiore continuità ed acquisire un'esperienza superiore. Diversi club esteri si starebbero muovendo per accaparrarsi le prestazioni del classe 2004.

Altro calciatore che fino a questo momento non è riuscito ad integrarsi al meglio negli schemi di mister Pioli è Yacine Adli che dopo un ottimo pre-campionato non ha confermato le attese.

Stando alle ultime notizie di mercato, il giovane centrocampista sarebbe finito nel mirino della Sampdoria di Dejan Stankovic che lo vorrebbe in prestito.

Chi invece è pronto a restare è Tommaso Pobega, diventato la prima alternativa alla diga Bennacer-Tonali. Nonostante l'interesse dello Spezia, il giovane centrocampista dovrebbe restare a Milano fino al termine della stagione.