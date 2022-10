Il Milan inizia a muoversi sul fronte mercato estivo. La società del Diavolo sta osservando diversi profili per completare l'organico a disposizione di Stefano Pioli, così da poter rimanere ai vertici del calcio italiano e ritornare protagonista anche in competizione internazionali come la Champions League.

Milan, idea Carrasco per l'estate

Nonostante l'arrivo di De Ketelare, i rossoneri vorrebbero acquistare un altro calciatore che possa dare grande qualità ed imprevedibilità sulla trequarti ed essere decisivo in zona rete. Tra i nomi sul taccuino di Maldini e Massara ci sarebbe anche quello di Yannik Ferrera Carrasco, esterno belga che è ormai diventato un punto fermo dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Nonostante un ruolo fondamentale nello scacchiere tattico dei Colchoneros, l'esterno belga potrebbe partire durante la prossima sessione estiva di mercato. Infatti, la posizione di Simeone non sarebbe così solida dopo la mancata qualificazione alla fase finale della Champions League e con l'addio del Cholo, Carrasco potrebbe decidere di provare una nuova esperienza europea. Il Diavolo starebbe valutando tale situazione ed in estate potrebbe mettere sul piatto una cifra importante per convincere il club spagnolo a cedere l'esterno belga.

Oltre che in casa Atletico, i rossoneri guardano con grande interesse anche in casa Real con il nome di Marco Asensio che resta nei radar rossoneri. Il Milan deve però battere la concorrenza di Barcellona e Juventus che sarebbero molto interessate alle prestazioni del trequartista spagnolo.

Milan, interesse per Antonio Silva per la difesa

Oltre ad un possibile colpo in attacco, il Milan starebbe pensando anche ad un acquisto importante per completare il pacchetto di centrali a disposizione di Stefano Pioli.

Tra i nomi seguiti dalla dirigenza, ci sarebbe anche quello di Antonio Silva, talentuoso centrale portoghese che si è ritagliato un ruolo da assoluto protagonista nel nuovo Benfica targato Schimdt.

Il classe 2003 sta offrendo ottime prestazioni anche in Europa come dimostra la rete contro la Juventus in Champions League.

Il Milan sarebbe molto interessato a questo talentuoso difensore ma deve fare i conti con la richiesta del Benfica che chiede una cifra attorno ai 70 milioni di euro. Oltre a trovare una quadra economica con il club portoghese, il Diavolo deve battere la concorrenza dei top club di Premier League che hanno quella forza economica da poter accontentare il Benifca.

Oltre Antonio Silva, il Diavolo tiene d'occhio anche altri profili come Nikola Milenkovic della Fiorentina e Jakub Kiwior dello Spezia.