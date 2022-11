In queste ore, la Juventus sta lavorando per prepararsi in vista della gara contro il Verona. I bianconeri, giovedì 10 novembre, saranno nuovamente in campo e la sensazione è che Massimiliano Allegri possa fare qualche cambio di formazione visto che poi ci sarà anche il match contro la Lazio. L'impressione, però, è che le novità dovrebbero riguardare più che altro la difesa. Mentre il centrocampo e l'attacco dovrebbero essere confermati. Anche perché in avanti, resta in dubbio Dusan Vlahovic. Il bomber serbo ha svolto un lavoro personalizzato perciò non si sa ancora se potrà essere a disposizione per la gara contro il Verona.

Anche Weston McKennie ha svolto un allenamento personalizzato. Mentre le buone notizie per la Juve arrivano da Leandro Paredes e Moise Kean che si sono allenati in gruppo e dovrebbero partire dalla panchina.

La Juventus pensa ai prossimi impegni

Massimiliano Allegri, per questa sfida, avrà a disposizione un buon numero di giocatori visto che Paredes e Kean sono recuperati. il loro rientro si aggiunge ai ritorni di Federico Chiesa e Angel Di Maria. Per loro Massimiliano Allegri pensa di aumentare il minutaggio. Entrambi sono entrati nel match contro l'Inter e El Fideo è stato determinante nell'azione del secondo gol della Juventus. Dunque, poter avere a disposizione giocatori come Federico Chiesa e Angel Di Maria è qualcosa di molto positivo per Massimiliano Allegri perché gli consente di cambiare tattica durante le partite.

L'altra alternativa che il tecnico livornese avrà a disposizione contro il Verona sarà Moise Kean. Il numero 18 juventino si era fermato per una infiammazione ad una vecchia cicatrice ma adesso ha ripreso a lavorare in gruppo. Anche a centrocampo, la Juventus ritroverà una pedina importante come Leandro Paredes. L'argentino potrà consentire a Manuel Locatelli di rifiatare.

Anche se la sensazione è che il numero 5 juventino si sia guadagnato i gradi di titolare.

Domani 9 novembre la Juventus partirà per Verona

Domani 9 novembre, la Juventus si allenerà nel pomeriggio e poi partirà per Verona. Prima della seduta sarà in programma la conferenza stampa di Massimiliano Allegri che parlerà alle ore 12.

In questa occasione il tecnico livornese potrebbe dare alcune indicazioni in merito alle condizioni di Dusan Vlahovic. Anche perché dopo la gara contro il Verona ci sarà quella contro la Lazio e dopodiché la Juventus tornerà in campo nel 2023. Infatti, i bianconeri sfrutteranno la pausa per fare preparazione fisica e per ritrovare, con l'arrivo del nuovo anno, Paul Pogba.