La Juventus vuole valorizzare i giovani presenti in organico. E' questo uno degli obiettivi della dirigenza bianconera che potrebbe decidere di cedere in prestito alcuni ragazzi per farli giocare con maggiore continuità. Tra questi c'è Kaio Jorge che potrebbe esser ceduto già a gennaio.

Juve, possibile interesse del Flamengo per Kaio Jorge

Complice diversi infortuni, il giovane attaccante brasiliano ha trovato pochissimo spazio nelle rotazioni di Allegri ed in questa stagione non è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante. Per questo, la Vecchia Signora starebbe valutando la sua cessione in prestito.

Stando alle ultime notizie di mercato, si sarebbe fatto avanti il Flamengo che vorrebbe ampliare il reparto offensivo e sarebbe pronto ad acquistare in prestito il giovane attaccante bianconero già nella finestra di mercato invernale. La soluzione potrebbe favorire tutti con il ragazzo che potrebbe ritornare protagonista in patria, per poi ritornare alla Juventus in estate e giocarsi le proprie carte per essere un elemento importante per Massimiliano Allegri.

A differenza di Kaio Jorge, due giovani bianconeri si stanno ritagliando un ruolo fondamentale nello scacchiere tattico di Allegri, stiamo parlando di Nicolò Fagioli e Fabio Miretti che salvo imprevisti non dovrebbero partire a gennaio.

Nonostante l'interesse di alcune squadre italiane come Sampdoria e Cremonese, i due centrocampisti dovrebbero continuare la sua esperienza a Torino ed essere delle pedine importanti nelle rotazioni del tecnico della Vecchia Signora.

Juve, retroscena Kostic. L'Inter gli avrebbe preferito Gosens

Filip Kostic è uno dei protagonisti di questa prima parte di stagione della Juventus.

Dopo l'ottima prestazione contro l'Inter dove ha fornito i due assist per le reti di Rabiot e Fagioli, l'esterno serbo è ormai diventato una pedina fondamentale per Allegri ed un punto di riferimento anche per la tifoseria.

Nonostante ciò il suo approdo alla Juventus in estate non sembrava scritto. Infatti, stando ad alcuni retroscena anche l'Inter di Simone Inzaghi aveva provato ad imbastire una trattativa con l'Eintrach di Francoforte per sostituire Ivan Perisic passato al Tottenham di Antonio Conte.

I nerazzurri hanno però deciso di virare su altri profili come Robin Gosens che in questo momento non riesce ad entrare negli schemi del tecnico interista.

La Juventus avrebbe approfittato di questa situazione per concludere la trattativa con il club tedesco ed accaparrarsi le prestazioni di Kostic. In attesa del rientro a pieno regime di Federico Chiesa, i bianconeri si godono l'esterno serbo.