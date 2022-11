Il Milan inizia a muoversi sul fronte mercato. In particolare, la dirigenza rossonera sta valutando il riscatto di alcuni calciatori che fino a questo momento non hanno convinto del tutto. Tra questi, ci sarebbe Dest che potrebbe ritornare al Barcellona al termine della stagione.

Milan, le ultime sul riscatto di Dest

Secondo le ultime notizie di mercato il riscatto dell'esterno statunitense non sarebbe così certo viste le prestazioni non esaltanti in questa prima parte di stagione. Gli errori nelle ultime partite in particolare quello contro il Napoli che ha deciso la sfida potrebbero far riflettere il club rossonero, che potrebbe decidere di non riscattare Dest e virare su altri obiettivi per la prossima sessione estiva di mercato.

Il Barcellona ha fissato il prezzo sui 20 milioni di euro per il riscatto dell'esterno, una cifra che il Diavolo pagherebbe solo in caso di conferma e di grandi prestazioni da parte del calciatore. In caso di mancato riscatto, i rossoneri potrebbero virare su Diogo Dalot, esterno portoghese in forza al Manchester United che ha già militato in Serie A proprio con la maglia del Milan.

Oltre Dest, i rossoneri tengono d'occhio anche la situazione di Vranckx che si è ritagliato pochissimo spazio in questa prima parte. Il riscatto del centrocampista sembrerebbe complicato vista la richiesta di 10-12 milioni di euro da parte del Wolfsburg che detiene ancora il cartellino del calciatore.

Milan, idea Naby Keita a parametro zero

Rimanendo sul centrocampo, il Milan si sta concentrando per l'estate con l'obiettivo di regalare un calciatore di caratura internazionale a mister Pioli.

Uno dei nomi sul taccuino di Maldini e Massara sarebbe quello di Naby Keita, mediano guineano che dovrebbe lasciare il Liverpool di Jurgen Klopp al termine della stagione, visto il contratto in scadenza nel 2023.

I Reds non avrebbero intenzione di rinnovare il contratto al classe 95 che così dovrebbe trovarsi una squadra. In caso di conferma sull'addio da Anfield, il Milan potrebbe virare sull'ex Lispia per completare la mediana e regalare un grande centrocampista a Pioli.

Oltre Keita, il Diavolo tiene d'occhio anche profili italiani come Davide Frattesi del Sassuolo, valutato attorno ai 40 milioni di euro.

Sul centrocampista italiano ci sarebbe l'interesse di Juventus, Inter e Roma.

Sullo sfondo il sogno Bruno Guimaraes, centrocampista brasiliano del Newcastle che viene valutato almeno 80 milioni di euro. Sul mediano, ci sarebbe il forte interesse del Real Madrid di Carlo Ancelotti pronto a sostituire Toni Kroos che potrebbe lasciare i Merengues al termine della stagione.