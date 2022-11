Sergio Ramos ha parlato della Juventus e del match che il PSG disputerà questa sera contro i bianconeri, gara che decreterà il termine della fase a gironi dell'attuale Champions League. Anche il tecnico dei parigini Christophe Galtier ha analizzato la partita che giocherà all'Allianz Stadium contro la Vecchia Signora.

Sergio Ramos sulla Juventus: "Hanno una grande storia ma nel calcio non si vive nel passato"

Stasera all'Allianz Stadium sarà di cartello il big match tra Juventus e PSG, gara che chiuderà il girone di qualificazione della Champions per entrambe le squadre.

Le ambizioni dei due club saranno diverse, in quanto la compagine bianconera cercherà il risultato per approdare ai sedicesimi di Europa League mentre quella francese, con il trionfo terrebbero la testa del girone, elemento vitale per pescare una squadra meno blasonata nel turno successivo. La partita dunque, apparirebbe come un test probante da ambo i lati, tanto è vero che Sergio Ramos, intervenuto in conferenza stampa, ha voluto rimarcare la volontà del PSG di ottenere il massimo risultato: "La Juventus ora ha una squadra competitiva, magari ora sta andando male per le tante assenze ma siamo qui per vincere". Il difensore spagnolo, ha poi voluto parlare delle problematiche che la Juventus sta attraversando in questo momento, lanciando una frecciatina al club bianconero: "Come calciatore ho sempre pensato alla Juventus come squadra competitiva.

La storia lo conferma, parla da sola ma nel calcio non vivi nel passato, devi dimostrare ogni anno. Il calcio sta crescendo, ogni giorno è difficile vincere contro tutte". Sergio Ramos ha poi concluso il suo intervento parlando di Lionel Messi, ed affermando come sia meglio averlo come compagno piuttosto che come rivale ed esaltando la "pulce" argentina assegnandogli la corona del migliore del mondo.

Galtier: "Juve eliminata a causa delle tante assenze, noi dobbiamo vincere per ottenere il primo posto in classifica"

Oltre a Sergio Ramos, per il PSG ha parlato anche il tecnico Christophe Galtier. Il manager transalpino, nella lunga conferenza stampa, ha analizzato i problemi per i quali la Juventus è stata eliminata prematuramente dall'attuale Champions League: "Perché la Juventus è stata eliminata?

Semplicemente penso che alla Juve sia mancata tutta la rosa a disposizione che è necessaria in questo tipo di gare. L’assenza di un Pogba, di un Chiesa diventa fondamentale. C’è stata una concatenazione di assenze che ha indebolito la Juve tecnicamente ma anche mentalmente". Galtier ha poi concentrato il suo discorso sulla partita che si giocherà stasera, affermando come il PSG necessiti della vittoria per ottenere il primato nella graduatoria del girone.