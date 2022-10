Mentre la squadra del Milan è concentrata sulla trasferta di campionato a Verona, la dirigenza rossonera continua a essere molto attiva sul Calciomercato e prepara i primi colpi già in vista di gennaio, in modo da mettere a disposizione di Pioli nuove alternative.

Dalle ultime indiscrezioni sembra forte l’interesse della dirigenza rossonera per Brereton Diaz, una della punte più in forma della Championship. Allo stesso tempo arrivano dei rumor che vedono Loftus-Cheek come possibile rinforzo rossonero già da gennaio.

Per il futuro, inoltre, gli occhi sarebbero puntati anche su un giocatore del Benfica, ossia Diogo Moreira.

Dirigenza rossonera al lavoro per il calciomercato di gennaio

La dirigenza rossonera sta lavorando incessantemente sul calciomercato, in modo tale da trovare delle pedine utili da mettere a disposizione di Stefano Pioli per una seconda parte di stagione che si prospetta molto intensa. I dirigenti rossoneri Maldini e Massara, infatti, sono in contatto con il Chelsea per prendere già a gennaio il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek, che non sembra più rientrare appieno nei piani della società londinese. Il centrocampista classe ’96 potrebbe essere ceduto dal club inglese per una cifra superiore ai 20 milioni di euro, che il Milan vorrebbe tentare di ridurre, puntando sull’ottimo rapporto che lega le due società.

L’arrivo del centrocampista inglese potrebbe rinforzare un reparto che è a oggi retto costantemente da due uomini chiave, Tonali e Bennacer, la cui anche temporanea assenza potrebbe portare a problemi di alternative, superati eventualmente dall’arrivo di Loftus-Cheek.

Il Milan in futuro potrebbe pescare ancora in Inghilterra

La dirigenza rossonera inoltre avrebbe messo gli occhi anche su una punta che sta mostrando importanti numeri in Championship: l’attaccante del Blackburn Rovers Ben Brereton Diaz, autore di 7 reti in 14 partite in questa prima parte di stagione nella seconda serie inglese.

L’attaccante classe ’99 potrebbe essere una pedina importante per tutti i ruoli del reparto e potrebbe essere utile per far rifiatare gli altri giocatori.

Idea Moreira per il futuro

Per il futuro, intanto, la dirigenza rossonera avrebbe messo gli occhi sul baby talento del Benfica Diogo Moreira, che andrà in scadenza nel giugno 2024 e potrebbe essere utile alla causa rossonera per le stagioni prossime.