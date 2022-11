Nelle scorse ore l'ex calciatore Pietro Vierchowod ha parlato della Juventus e del difensore Gleison Bremer, confessando di non apprezzarlo particolarmente sotto l'aspetto tecnico.

Anche il calciatore Danilo, dal ritiro della nazionale brasiliana, ha parlato della Vecchia Signora e delle modifiche che ha subito il suo metodo difensivo dopo alcuni anni alla Juve.

Vierchowod: 'Sono un tifoso della Juventus ma Bremer non mi piace. L'ultimo grande marcatore italiano? Chiellini'

Gleison Bremer è stato l'acquisto più oneroso della Juventus nella scorsa campagna estiva di calciomercato.

Il difensore brasiliano, che ha da poco conquistato la convocazione con la nazionale verdeoro per i prossimi mondiali di calcio in Qatar, si è reso dunque protagonista con la casacca della Juve di un inizio di stagione che ha avuto pochi bassi e molti alti. Nonostante le prestazioni convincenti del centrale classe '97, c'è però chi come Pietro Vierchowod non ha ancora intravisto il lui delle doti particolarmente positive.

L'ex difensore, intervistato alla Gazzetta dello Sport, ha detto: "Sono tifoso della Juve, la guardo, ma Bremer non mi piace". Poi riguardo alla Serie A ha aggiunto: "l’ultimo che mi è piaciuto è stato Thiago Silva. Al Milan ci sono Tomori e Kalulu, sono ancora in crescita, devono maturare".

Vierchowod ha poi concluso il suo discorso, facendo un'introspettiva sui difensori in Italia, ruolo nel quale una volta la la nazionale azzurra abbondava ma che adesso scarseggia in qualità: "Un po’ di tempo fa mi hanno chiamato e chiesto di fare cinque nomi per la Nazionale. Sai che non ne ho trovato uno? Non ce ne sono più, tutti stranieri.

L’ultimo grande è stato Chiellini".

L'ex difensore ha poi continuando il discorso, affermando come in Italia sia sostanzialmente sparita la scuola calcio e che di conseguenza, i ragazzi non sappiano marcare a causa della mancanza di figure professionali che insegnino movimenti come coperture, diagonali o anticipi.

Danilo: 'La capacità di soffrire alla Juventus ha cambiato il mio modo di difendere e quello di Bremer ed Alex Sandro'

Restando in tema difensori della Juventus, ha parlato nelle scorse ore Danilo. Il pupillo di Allegri, in conferenza stampa con la nazionale brasiliana, ha analizzato i cambiamenti che lui ed i suoi compagni sudamericani hanno subito grazie alla resilienza della Juve: "Da quando sono arrivato in Italia il mio gioco difensivo è cambiato, come sicuramente sono cambiati Bremer ed Alex Sandro. La nazionale brasiliana è fatta di campioni come Marquinhos o Thiago Silva, calciatori esperti, però secondo me, questa esperienza questa capacità di soffrire della Juventus è un punto positivo che possiamo trasmettere alla nazionale".