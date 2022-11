Due leggende del calcio come Francesco Totti e Zlatan Ibrahimovic hanno parlato al Global Soccer Awards, evento che si è tenuto questo pomeriggio a Dubai. L'ex capitano giallorosso ha dunque analizzato il campionato di Serie A, facendo i complimenti al Napoli ma affermando di vedere possibile la ripresa di Juventus, Inter e Milan. Ibrahimovic, invece, ha caricato l'ambiente rossonero, asserendo di credere ancora nello scudetto.

Francesco Totti commenta il campionato: "Il Napoli sta andando oltre ma la Juve, l'Inter ed il Milan non si arrendano mai"

Oggi pomeriggio a Dubai è andato in scena il Globe Soccer Awards, manifestazione nella quale sono state premiate per la scorsa stagione diverse squadre e giocatori. Tantissimi ovviamente gli ospiti di lustro, tra cui Francesco Totti, leggenda del calcio presente all'evento come ambasciatore della Serie A. L'ex capitano della Roma, intervistato ai microfoni di Sky Sport, ha dunque parlato di diversi argomenti, tra cui l'andamento dell'attuale campionato italiano: "Quest'anno il Napoli sta andando oltre le aspettative e sta facendo grandi cose. Milan, Inter e Juventus, però, non mollano mai.

Fino alla fine sarà un campionato bello e combattuto. Bisogna vedere come torneranno i giocatori dopo il Mondiale. Se il Napoli manterrà questa continuità, però, penso che sarà difficile fermarlo". Francesco Totti, poi, ha ovviamente avuto un pensiero sulla sua Roma, affermando quanto segue: "Spero che la Roma possa risalire, l'obiettivo principale è tornare in Champions League perché è il palcoscenico che merita".

L'ex numero 10 giallorosso ha poi commentato l'assen dell'Italia ai mondiali, affermando come sia una circostanza decisamente negativa per il calcio italiano. Per Totti, le favorite per la vittoria finale del torneo che si giocherà in Qatar, saranno comunque le solite note: Francia, Germania, Spagna, Brasile e Argentina. Infine, l'eterno capitano della Roma ha voluto parlare di uno dei fenomeni del calcio moderno, Erling Haaland, asserendo come il norvegese, qualora continuasse a segnare con questa regolarità, potrebbe superare anche mostri sacri come Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Ibrahimovic al Global Soccer Awards: 'Il Milan è cresciuto e dobbiamo credere nella rimonta per lo scudetto"

Tra gli ospiti del Global Soccer Awards c'era anche Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan, che sta recuperando da un lungo infortunio, ha parlato della compagine rossonera e del suo cammino in campionato: "Siamo cresciuti, Maldini e Massara hanno fatto un gran lavoro. Crediamo allo scudetto sempre, perché non dobbiamo crederci? Il Napoli sta facendo meglio, lo si vede dalla classifica, ma la seconda parte dell'anno è più importante della prima. La Champions è sempre difficile. La sfida col Tottenham? Non ci sono favoriti, devi star bene in quel momento"