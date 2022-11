Robin Gosens infiamma il mercato invernale dell'Inter. L'esterno tedesco è uno dei principali indiziati a lasciare Milano nella finestra invernale di Calciomercato con diversi club della Bundesliga che sarebbero molto interessate alle sue prestazioni.

Inter, forte pressing del Leverkusen su Gosens

Uno dei club che sarebbe interessato ad acquistare Gosens è il Bayer Leverkusen, che già in estate aveva provato ad intavolare una trattativa senza però portarla a termine. Lo scenario può cambiare vista la volontà dell'esterno di giocare con maggiore continuità.

Secondo le ultime notizie di mercato, il club tedesco vorrebbe intavolare una contrattazione sulla base di uno scambio di prestiti. Infatti, il Bayer vorrebbe mettere sul piatto il cartellino di Daley Sinkgraven come parziale contropartita per arrivare a Gosens. Il classe 95 è un giocatore molto duttile e può ricoprire diverse posizioni in campo. Al momento l'Inter non sembra interessato a tale profilo, vista la volontà di acquistare un altro tipo di centrocampista come Carlos Alcaraz del Racing.

La situazione potrebbe però cambiare soprattutto grazie alla volontà di Gosens che vuole ritornare protagonista nella seconda parte di stagione. Con la probabile cessione del tedesco, i nerazzurri ritornerebbero sul mercato per regalare ad Inzaghi un nuovo vice Dimarco.

Tanti i nomi sul taccuino: da Grimaldo del Benfica passando per Bensebaini del Borussia Mönchengladbach fino ad arrivare a Vazquez del Valencia, che sarebbe il nome più fattibile per gennaio.

Inter, possibile cessione per Correa

Altra cessione importante che potrebbe avvenire già a gennaio è quella di Joaquin Correa che complice tanti infortuni non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante in questa prima parte di stagione.

Nonostante la stima di Inzaghi, il Tucu è sul mercato e le pretendenti non mancano come Siviglia e Newcastle che potrebbero decidere di affondare il colpo già nel mercato invernale.

In caso di cessione dell'argentino, l'Inter potrebbe ritornare a bussare alla porta del Borussia Mönchengladbach per Marcus Thuram. A differenza di qualche stagione, l'attaccante francese non ha valutazione così alta e complice una posizione di classifica non esaltante del Borussia potrebbe chiedere la cessione già nella finestra di mercato per approdare in un top club e ritagliarsi un ruolo importante anche in Europa.

I nerazzurri sarebbero disposti a mettere sul piatto una cifra attorno ai 20 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni di Thuram, nel mirino anche della Juventus. Complicata è la pista che porta a Noah Okafor, vista la richiesta da 40 milioni di euro da parte del Salisburgo.