Si è concluso con una vittoria contro il Messina l'anno solare 2022 del Crotone. La squadra allenata da Franco Lerda è riuscita a imporsi per 1-0 la sfida interna della 20^ giornata di Serie C, mantenendo inalterate le distanze dalla capolista Catanzaro (a sua volta vincente 0-1 a Picerno).

La gara dello "Scida" è stata decisa nella ripresa da una rete del centrocampista Jacopo Petriccione. Per gli squali è arrivata la quindicesima vittoria stagionale, che consolida il secondo posto in classifica.

Crotone, Lerda felice per la vittoria

Dopo la fine della partita in sala stampa si è presentato l'allenatore Franco Lerda, apparso felice per la vittoria della sua squadra.

"Il mercato? Non ci pensiamo - ha dichiarato il tecnico del Crotone - Abbiamo solamente cercato di finire quest'anno nel migliore dei modi. La sessione di trattative sarà lunga, avremo tutto il tempo per confrontarci con la società. La partita è stata per certi versi lo specchio del nostro girone d'andata. Abbiamo costruito tanto, non siamo stati bravi a concretizzare, abbiamo segnato ma non siamo riusciti a chiudere la gara. Le gare rimangono sempre aperte, questo è il calcio e quando non le chiudi basta un episodio che ti gira storto e ti può compromettere una gara".

Messina, Cinelli salva la prestazione

A seguito delle dimissioni del tecnico Gaetano Auteri arrivate a poche ore dalla sfida di Crotone a guidare la squadra del Messina dalla panchina e successivamente a presentarsi in sala stampa è stato il vice allenatore, Daniele Cinelli, il quale ha dichiarato: "Non potevamo giocare una gara a viso aperto contro questo Crotone.

Abbiamo cercato di dare il massimo, non siamo riusciti a fare punti ma dobbiamo ripartire dalla prestazione. Sicuramente viviamo un momento difficile, starà alla presidenza fare le sue riflessioni. Posso dire che ancora ci sarà tutto il girone di ritorno e la squadra ha mostrato dei segnali, credo che potremo lottare fino alle ultime gare per salvarci".

Ritorno in campo il 7 gennaio

Per il Crotone saranno giornate di riposo prima di riprendere gli allenamenti nel nuovo anno e scendere in campo allo Stadio "Veneziani" in casa del Monopoli nella seconda giornata del girone di ritorno in programma sabato 7 gennaio alle ore 17:30.

Finora in 20 giornate gli squali hanno collezionato 15 vittorie, tre pareggi e due sconfitte, ottenendo 48 punti che rappresentano un record per la compagine calabrese nei tornei di terza serie nella prima parte di stagione.

Per il Crotone c'è da registrare anche un dato, quello della miglior difesa casalinga con solo due reti subite, meglio del Catanzaro capolista che di reti al "Ceravolo" ne ha subite invece quattro.