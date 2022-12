La Juventus potrebbe essere sempre più orientata a seguire una "linea verde". Stanno infatti avendo sempre più spazio i due giovani arrivati dall'under 23 Fabio Miretti e Nicolò Fagioli. Intanto, secondo alcune indiscrezioni, al posto di Cuadrado dalla stagione 2023-2024 potrebbe giocare Tommaso Barbieri, che sarebbe anche un'alternativa Danilo.

In difesa invece, con la possibile partenza di Rugani, la Juventus potrebbe valutare anche la promozione nella rosa bianconera di Alessandro Pio Riccio, che ha dimostrato le sue qualità nelle amichevoli contro l'Arsenal e contro il Rijeka.

Un altro giocatore che è già parte integrante della rosa bianconera è intanto Samuel Iling Junior, che ha recentemente prolungato il suo contratto fino a giugno 2025.

Possibile promozione nella rosa della Juve anche di Riccio e Barbieri

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe dare sempre più fiducia ai giovani cresciuti nella Juventus Next Gen. Ad esempio potrebbe essere promosso in prima squadra Tommaso Barbieri in sostituzione di Juan Cuadrado, che è in scadenza di contratto a giugno. A tal proposito, invece, Alex Sandro in prospettiva sarà sostituito dal baby inglese Samuel Iling Junior, che intanto è già l'alternativa principale a Kostic.

Per quanto riguarda invece la difesa Allegri potrebbe dare fiducia ad Alessandro Pio Riccio, giocatore di 20 anni che ha già giocato nelle ultime amichevoli dei bianconeri.

La Juve potrebbe valorizzare anche i giovani dell'under 19: Kenan Yildiz ad esempio ha già esordito nella Juventus under 23, così come Nonge Boende è stato convocato nelle amichevoli giocate dalla Juventus contro l'Arsenal e Rijeka.

Da valutare è anche la crescita del centrocampista Luis Hasa. Ha giocato contro la squadra croata il centrale Dean Huijsen, acquistato nei mesi scorsi dal Malaga e già punto di riferimento della Juventus under 19.

Il resto mercato della Juventus

La Juventus valuterebbe anche altri giovani profilo sul Calciomercato, ad esempio piace molto Ivan Fresneda, classe 2004 spagnolo del Real Valladolid valutato circa 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece il centrocampo potrebbe arrivare a parametro zero Youri Tielemans, che è in scadenza di contratto con il Leicester a giugno. Con la possibile partenza di Di Maria si valuta un giocatore offensivo: piacerebbe molto pure Marco Asensio del Real Madrid, anche lui in scadenza di contratto con la società spagnola a giugno.