Nella giornata del 26 dicembre la Juventus ha scoperto i nomi dei nuovi cinque consiglieri di amministrazione. Exor ha scelto di inserire solo figure tecniche all'interno del nuovo Cda, da qui la volontà almeno per il momento di non puntare su Alessandro Del Piero. Stando a quanto afferma Tuttosport, non è da escludere che Pinturicchio possa essere contattato nei prossimi mesi con Del Piero che in caso di ingaggio vorrebbe comunque avere un ruolo operativo all'interno del club e non solo di mera rappresentanza.

Per quanto riguarda le strategie per il futuro, le mosse in ottica dirigenziale della Juventus sono legate a Maurizio Scanavino.

Il nuovo dg è destinato ad assumere nelle prossime settimane anche la carica di amministratore delegato con la priorità per l'area di sportiva di inserire prima di tutto un nuovo ds. Il nome nuovo al riguardo sarebbe quello di Luis Campos del Paris Saint Germain, Petrachi, Tare e Giuntoli rimangono come alternative. Attenzione anche ad una possibile conferma di Federico Cherubini soprattutto se le questioni extra campo dovessero risolversi per il meglio. In caso, invece, di addio di Scanavino la Juventus cercherà anche un ad e a quel punto rientrerebbe in gioco il nome di Giuseppe Marotta.

Allegri manager all'inglese

A partire dal prossimo 18 gennaio il club annuncerà ufficialmente la nuova dirigenza.

Negli ultimi giorni il nuovo dg Maurizio Scanavino è entrato in azione presentandosi anche alla squadra e allo staff tecnico.

Campos e Petrachi sono i nomi più probabili come nuovi ds, con Massara del Milan, Tare e Giuntoli sempre comunque possibili. Al momento l'area sportiva fa ad ogni modo riferimento a Massimiliano Allegri che stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport avrebbe assunto un ruolo da manager all'inglese.

La posizione del tecnico livornese si è rinsaldata dopo la rivoluzione societaria, almeno fino a giugno. Un'eventuale successiva conferma passerà però dai risultati sportivi.

Campos - Allegri, rapporto di amicizia

In queste ore, si parla dunque di un possibile interessamento della Juventus nei confronti di Luis Campos. L'attuale dirigente del PSG potrebbe diventare in estate il ds bianconero.

Campos è legato da un rapporto di amicizia con Allegri dato che i due, la scorsa estate, sono stati pizzicati a colazione a Montecarlo scatenando alcune voci che volevano il tecnico livornese nel mirino del PSG. Queste voci sono state poi spazzate via da Allegri stesso che ha affermato come si trattasse solo di un incontro tra amici.