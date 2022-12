La Juventus è al lavoro per preparare al meglio l'inizio della seconda parte di stagione prevista il 4 gennaio. In attesa del ritorno dei giocatori impegnati al mondiale la squadra di Allegri si è ritrovata martedì 6 dicembre alla Continassa per una preparazione atletica. Da qui a gennaio ci saranno delle amichevoli, una su tutte quella contro l'Arsenal il 17 dicembre. Intanto si continua a parlare sui giornali sportivi e non della nota vicenda giudiziaria riguardante la Juventus, alcuni hanno criticato in maniera decisa la società bianconera nonostante non si ha neanche la certezza di un eventuale processo.

Sull'argomento ha voluto parlare anche Massimo Brambati, che intervistato a Twm Radio ha aggiunto che è una vergogna l'atteggiamento di alcuni giornali nei confronti della società bianconera.

L'agente sportivo ha sottolineato che molti sbattono i titoloni in prima pagina senza pubblicare poi successivamente un'eventuale smentita. Un modo di comunicazione che lo ha riguardato, con dei giornali che danno peso penali a stralci d'intercettazione. Ha poi parlato di mercato sottolineando come ci sarebbe stato un incontro fra l'attuale direttore generale della Juventus Giuseppe Marotta e il presidente della Exor John Elkann. Su Luis Alberto ha detto che a giugno potrebbe essere valutata la cessione da parte della Lazio, per quanto riguarda Lukaku secondo Brambati è importante che il giocatore lavori bene dal punto di vista fisico per evitare degli infortuni muscolari che lo hanno riguardato nella prima parte di stagione.

L'agente sportivo Brambati ha parlato del possibile ritorno di Marotta alla Juventus

'Ti dò una notizia. Qualche giorno fa Beppe Marotta si è incontrato con John Elkann. E mi fermo qui'. Queste le dichiarazioni di Massimo Brambati in una recente intervista a Twm Radio. L'agente sportivo ha parlato così del possibile ritorno dell'attuale direttore generale dell'Inter confermando indirettamente le indiscrezioni di mercato di diversi giornali sportivi.

Sulla vicenda giudiziaria riguardante la Juve ha aggiunto: 'Alcuni giornali stanno prendendo posizioni incredibili, dando un peso penale a stralci d’intercettazioni. Sbattono la tua faccia in prima pagina e poi manco pubblicano la smentita quando si accorgono che non sei minimamente indagato. È vergognoso'. Evidente il riferimento alla decisione di pubblicare delle frasi estrapolate da intercettazioni con protagonisti i dirigenti della Juventus da parte di alcuni giornali.

Massimo Brambati su Lukaku

L'agente sportivo Brambati ha voluto parlare anche di Romelu Lukaku, che nella prima parte di stagione è stato condizionato da diversi infortuni muscolari e che è arrivato al mondiale in una forma ideale. Sull'argomento ha aggiunto: 'Lukaku non è un leader ed ha un fisico che ha bisogno di una preparazione fisica importante o ricadrà nei problemi muscolari di inizio stagione'.