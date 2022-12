La Juventus nel recente Calciomercato estivo è ritornata ad attingere al mercato dei parametri zero. Dopo tre stagioni dagli arrivi di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot la società bianconera ha deciso di acquistare Paul Pogba e Angel Di Maria, entrambi però non sono riusciti a dare il contributo atteso per motivi fisici. La speranza è che possano essere utili per la seconda parte di stagione. La Juventus anche nel 2023 potrebbe affidarsi al mercato dei parametri zero, soprattutto per quanto riguarda la difesa. Piacciono come terzino sinistro Alejandro Grimaldo del Benfica e come centrale di difesa Chris Smalling della Roma.

Il primo andrebbe a sostituire Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno, il secondo Leonardo Bonucci, che ha un contratto fino a giugno 2024 con la società bianconera. L'inglese sta dimostrando nelle ultime stagioni alla Roma di essere un giocatore affidabile, ideale per la difesa a quattro. Sarebbe un'alternativa per il settore difensivo, che ha già giocatori come Bremer, Gatti e Danilo. Quest'ultimo alla lunga potrebbe diventare un centrale difensivo, considerando anche le dichiarazioni di Massimiliano Allegri sul giocatore. I

In questa stagione fino ad adesso Chris Smalling ha giocato 15 match nel campionato italiano segnando 3 gol, a questi bisogna aggiungere 6 match di Europa League.

Praticamente è stato sempre utilizzato da Mourinho, segnale evidente di un giocatore che garantisce non solo affidabilità tecnica ma anche fisica. In tanti hanno criticato la scelta del commissario tecnico della nazionale inglese Gary Southgate di non convocarlo per il mondiale in Qatar, con il tecnico che gli ha preferito Maguire.

Possibile l'ingaggio di Smalling a giugno da parte della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus starebbe valutando l'ingaggio di Chris Smalling per la stagione 2023-2024. Il giocatore è in scadenza di contratto con la Roma a giugno e arriverebbe a parametro zero nella società bianconera.

Sul centrale inglese ci sarebbe anche l'Inter, che potrebbe lasciar partire a parametro zero a fine stagione Stefan de Vrij. In questo inizio di stagione Smalling è stato uno dei giocatori più impiegati dalle squadre di Serie A, non avendo saltato neanche un match con la Roma. La società bianconera valuta anche altri giocatori a parametro per giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando all'ingaggio di altri giocatori che vanno in scadenza di contratto a giugno. Abbiamo parlato di Grimaldo e Smalling, piace anche de Vrij dell'Inter ma anche Youri Tielemans, in scadenza di contratto con il Leicester a giugno e seguito da diverse società inglesi.