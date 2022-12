In casa Juventus una delle esigenze di Calciomercato in vista della prossima estate è l'acquisto di un centrale di difesa: in particolare il club bianconero cercherebbe un elemento che sia abile a giocare con il piede sinistro, anche in previsione di una difesa a tre.

Nella prima parte di stagione mister Allegri ha adattato in tale posizione Alex Sandro, che è in scadenza di contratto a giugno, e anche Danilo, ma per il futuro è possibile l'acquisto di un giocatore di ruolo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera starebbe valutando in particolare Jakub Kiwior.

Il centrale della nazionale della Polonia ha recentemente giocato il mondiale, dopo l'inizio di stagione con lo Spezia.

Nello scorso calciomercato estivo era stato vicino al trasferimento al West Ham, ma alla fine è rimasto nella società ligure. Il giocatore ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro e sarebbe seguito non solo da società inglesi ma anche nel campionato italiano.

Possibile rinforzo per la difesa Kiwior dello Spezia

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando Jakub Kiwior come rinforzo per la difesa. Essendo mancino sarebbe considerato un giocatore ideale per la retroguardia bianconera, da aggiungere ai vari Bremer, Gatti e a Danilo (che gradualmente giocherà da centrale).

Il centrale polacco è dotato di fisicità ma anche buona impostazione di gioco, ideale sia se la squadra bianconera dovesse giocare con un difesa a quattro sia con una a tre.

Nella prima parte di stagione fra campionato italiano, Coppa Italia e mondiale con la nazionale della Polonia, Kiwior ha giocato 21 partite da titolare.

Sarebbe seguito da diverse società, italiane e inglesi. Lo scorso calciomercato estivo era stato vicino al trasferimento al West Ham ma lo Spezia ha deciso di confermarlo e potrebbe valutare una sua cessione da giugno 2023: il suo contratto con club ligure scade nel 2025.

Il resto del calciomercato della Juventus

La Juventus intanto starebbe valutando rinforzi anche per le fasce difensive, considerando che Alex Sandro e Juan Cuadrado hanno il contratto in scadenza a giugno e difficilmente prolungheranno la loro intesa contrattuale con la società bianconera.

Fra quelli seguiti ci sarebbero Ivan Fresneda del Real Valladolid per la fascia destra e Alejandro Grimaldo del Benfica per quella sinistra (quest'ultimo è in scadenza di contratto a giugno).