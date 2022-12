La Juventus è attesa da un 2023 impegnativo sia per quanto riguarda il calcio giocato che il mercato. Si parla molto di acquisti e cessioni dei giocatori ma ci si aspettano rinforzi anche per quanto riguarda la dirigenza. Si è parlato in questi giorni del possibile ritorno di Giuseppe Marotta come direttore generale e di quello di Alessandro Del Piero come vicepresidente. Possibilità concrete che però potrebbero essere valutare solo dopo la vicenda giudiziaria che sta riguardando la società bianconera. Diverso è il discorso per il direttore sportivo, che è importante invece per definire il mercato per la stagione 2023-2024.

Per questo la Juventus starebbe valutando la possibilità di ingaggiare un nuovo dirigente che potrebbe prendere il posto di Federico Cherubini. Quest'ultimo verrebbe spostato in un'altra mansione per valorizzare maggiormente le sue competenze. Il posto dell'attuale direttore sportivo della società bianconera potrebbe essere preso da Giovanni Rossi, direttore sportivo del Sassuolo che è stato già nella società bianconera come responsabile del settore giovanile bianconero. Il suo eventuale ritorno significherebbe anche lavorare con Massimiliano Allegri, se il tecnico dovesse essere confermato. Il toscano ha avuto già modo di lavorare con Rossi all'Aglianese e al Sassuolo. I due si conoscono molto bene ed hanno una stima professionale reciproca che sarebbe molto importante per costruire una Juventus giovane e di qualità.

Possibile ingaggio di Giovanni Rossi nel ruolo di direttore sportivo dalla stagione 2023-2024

L'attuale direttore sportivo del Sassuolo ha dimostrato nelle ultime stagioni di lavorare molto bene con Carnevali, non è un caso che la società emiliana abbia valorizzato tanti giovani. Anche per questo è un nome che piace molto alla società bianconera, oltre a lui potrebbe arrivare un nuovo direttore generale. Giuseppe Marotta è uno dei nomi che piacerebbe alla Juventus, secondo le ultime notizie di mercato sarebbe stato contattato da John Elkann.

Attualmente però ha un contratto con l'Inter fino al 2025 e bisognerà valutare il futuro della società milanese in quanto si parla di possibile cessione della proprietà.

Il mercato della Juventus

La Juventus è pronta ad ufficializzare il nuovo Consiglio d'Amministrazione il 18 gennaio. Qualche anticipazione potrebbe esserci a fine dicembre, secondo gli addetti ai lavori gran parte dei membri saranno esperti di contabilità, finanza e bilanci societari. Potrebbe esserci anche un vicepresidente simile al dimissionario Nedved, per questo si fa il nome di Alessandro Del Piero.