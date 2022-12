La Juventus seguirebbe da tempo il centrocampista serbo Sergej Milinkovic-Savic e prossimamente potrebbe cercare di convincere il presidente della Lazio Claudio Lotito a cederlo offrendogli in cambio due calciatori, ossia Moise Kean e Luca Pellegrini.

Intanto nelle scorse ore a Il Messaggero, Pedro ha parlato proprio dell'eventualità che Milinkovic possa lasciare la compagine biancoceleste.

La Juventus vorrebbe arrivare a Milinkovic-Savic, in cambio potrebbe dare alla Lazio Kean e Pellegrini

Da ormai diversi anni la Juventus viene accostata dai rumor di mercato al centrocampista serbo Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, che nel 2024 va in scadenza di contratto coi biancocelesti capitolini.

Questo potrebbe portare a un abbassamento delle pretese economiche del presidente Lotito e secondo alcune indiscrezioni, il club bianconero potrebbe dunque offrire due calciatori alla Lazio per arrivare a Milinkovic-Savic, vale a dire Moise Kean e Luca Pellegrini.

Il primo, che sarà riscattato dalla Juventus nel prossimo giugno a titolo definitivo dall'Everton, è sembrato in netta ripresa verso la fase finale della stagione interrotta poi dal mondiale e potrebbe raggiungere la compagine biancoceleste in estate, appunto dopo il riscatto dal club inglese.

Per quello che concerne Luca Pellegrini invece, attualmente è in prestito all'Eintracht Francoforte, ma la Juventus potrebbe decidere di anticipare il suo ritorno, per girarlo alla Lazio già da gennaio, in quello che potrebbe essere una sorta di "acconto" per l'affare Milinkovic-Savic.

In tutto questo, resterebbe da capire se oltre ai cartellino Kean e Pellegrini, Lotito voglia o meno dalla Juve un conguaglio ulteriore per cedere Milinkovic-Savic.

Pedro su Milinkovic-Savic: 'Non so cosa deciderà o quale sia la sua ambizione, mi piacerebbe che rimanesse'

Del possibile trasferimento di Milinkovic-Savic, ha parlato anche un suo attuale compagno alla Lazio, Pedro.

L'attaccante spagnolo, ai microfoni del Messaggero ha dunque detto a riguardo: "Sergej è qui da otto anni e mi auguro che rimanga ancora a lungo. Ci ho parlato, ma non so che deciderà, quale sia la sua ambizione. Queste decisioni ognuno le sente e le prende guardandosi dentro. A me piacerebbe che continuasse a vestire la maglia della Lazio, ma non so cosa sceglierà lui quando sarà il momento decisivo. Sergej ama la Lazio e lo ha dimostrato sempre".