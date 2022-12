Uno dei giocatori che si è espresso meglio nella prima parte di stagione tra le fila dell'Inter è stato Federico Dimarco, che è diventato con il passare delle settimane titolare quasi inamovibile della fascia sinistra togliendo il posto a Robin Gosens. Inizialmente, infatti, partiva come prima alternativa per la difesa a tre, ma a suon di buone prestazioni ha convinto Simone Inzaghi a puntare su di lui. Numeri e giocate che non sono passate inosservate in giro per l'Europa e che hanno attirato l'attenzione di un top club europeo su tutti, il Barcellona, che cerca rinforzi sulla fascia sinistra.

Intanto il Torino si sta muovendo sul mercato in vista della prossima sessione, a gennaio, e potrebbe fare qualcosa anche per rinforzare la difesa. Il grande sogno dei granata risponderebbe al nome di Marash Kumbulla, che alla Roma non sembra rientrare nei piani di José Mourinho.

Barcellona su Dimarco

Federico Dimarco si è affermato come uno dei migliori esterni sinistri del campionato italiano in questa prima parte della stagione con la maglia dell'Inter. Il giocatore è stato spesso decisivo con le sue galoppate sulla fascia sinistra, con già tre reti messe a segno in quindici partite di campionato. Numero indicativo, perché testimonia la fiducia che ha avuto Simone Inzaghi, che lo ha schierato praticamente sempre in campionato, tanto da togliere il posto sulla fascia sinistra a Robin Gosens.

Le sue prestazioni hanno convinto anche il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, a puntare su di lui, con il giocatore che è stato preferito ai vari Spinazzola e company nelle ultime uscite. Per questo motivo su di lui sarebbe piombato il Barcellona, che cerca l'erede di Jordi Alba su quella fascia.

I blaugrana avrebbero già fatto dei sondaggi nelle ultime settimane e presto potrebbero formulare una proposta all'Inter. La società nerazzurra, comunque, ha già fatto sapere che non si siederà a trattare se non per proposte "fuori mercato", che dovrebbe essere in questo caso superiore ai 40 milioni di euro.

Torino su Kumbulla

Il Torino è alla ricerca di rinforzi in vista della prossima sessione invernale di Calciomercato, a gennaio. I granata sognano un grande colpo per la difesa e per questo motivo avrebbero messo gli occhi su Marash Kumbulla, che alla Roma continua a non trovare spazio, con José Mourinho che avrebbe già avallato la sua cessione. L'affare potrebbe andare in porto con uno scambio alla pari, visto che i giallorossi, nelle chiacchierate avute in questi giorni, avrebbero chiesto al club di Urbano Cairo il cartellino di Sasa Lukic. Uno scambio alla pari che permetterebbe ad entrambe le società di realizzare una plusvalenza.