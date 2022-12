La Juventus punta Alexis Mac Allister. Il centrocampista argentino che ha appena conquistato il Mondiale con l'Albiceleste è uno degli obiettivi di mercato dei bianconeri che vorrebbero regalare ad Allegri una pedina di grande spessore per completare la mediana.

Juve, pressing su Mac Allister

La Juventus sta sondando diversi profili per la mediana e con l'eventuale cessione di Mckennie potrebbe provare ad intavolare una trattativa con il Brighton per Mac Allister nelle prossime sessioni di Calciomercato. Secondo le ultime notizie di mercato, l'argentino sarebbe disposto a trasferirsi in quel di Torino dove ritroverebbe dei compagni di Nazionale come Angel Di Maria e Leandro Paredes.

Toccherà al Brighton decidere il futuro del numero dieci che era stato accostato anche all'Inter nelle precedenti sessioni di mercato. Molto dipenderà dall'offerta che la Juventus deciderà di mettere sul piatto, con il club inglese che chiede almeno 20-25 milioni di euro per intavolare una trattativa. Mac Allister sarebbe stato richiesto da Massimiliano Allegri come uomo in più della mediana, vista la sua duttilità di giocare sia come regista che come mezz'ala.

Il tecnico bianconero vorrebbe anche la conferma di Adrien Rabiot che tanto bene ha fatto nella prima parte di stagione. Il centrocampista francese non ha ancora rinnovato il proprio contratto e chiede un ingaggio da circa 10 milioni di euro, forte dell'interesse dei club di Premier League che potrebbero prelevarlo a zero in estate.

Juve, idea Enes Unal per l'attacco

Altro snodo cruciale per il mercato invernale della Juventus è rappresentato dal possibile acquisto di un altro attaccante che possa completare il reparto offensivo. Tutto ruota attorno alle condizioni di Federico Chiesa e soprattutto al futuro di Angel Di Maria che ha tanti estimatori in giro per l'Europa.

Per questo, la dirigenza della Vecchia Signora starebbe valutando dei profili per l'attacco. Oltre Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach che viene valutato 10 milioni di euro vista la scadenza contrattuale nel 2023, il direttore sportivo Cherubini sta osservando anche il profilo di Enes Unal, talentuoso attaccante del Getafe che in questi anni sta offrendo ottime prestazioni in Liga.

La Vecchia Signora potrebbe così virare sull'attaccante che potrebbe decidere di lasciare la Spagna per provare un'esperienza in un top club europeo.

Infine, nei prossimi mesi si capirà il futuro di Arek Milik che si giocherà la riconferma. L'attaccante polacco potrebbe esser riscattato dal Marsiglia per una cifra complessiva di circa 9 milioni di euro.