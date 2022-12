La Juventus deve far fronte alle possibili offerte che potrebbero arrivare per Dusan Vlahovic già nel mercato di gennaio. Il bomber serbo è infatti nel mirino di diversi top club della Premier League, pronti ad imbastire una trattativa già nella sessione invernale.

Juve, interesse dell'Arsenal per Vlahovic e Milinkovic-Savic della Lazio

Secondo le ultime notizie di mercato, uno dei club maggiormente interessati al nove bianconero sarebbe l'Arsenal di Mikael Arteta. Il grave infortunio occorso a Gabriel Jesus durante il Mondiale che terrà fuori il brasiliano per almeno tre mesi, starebbe obbligando il club di Londra a ritornare sul fronte mercato per puntellare il reparto offensivo per continuare a sognare la vittoria del titolo.

Per questo, i Gunners sarebbero pronti ad un'offerta attorno ai 60-70 milioni di euro per convincere il club bianconero a cedere Vlahovic nel mercato invernale. Molto dipenderà dalle reali offerte che arriveranno a gennaio per l'attaccante Vlahovic [VIDEO], non più intoccabile rispetto alla scorsa estate. Inoltre, la Juventus starebbe valutando i riscatti di Moise Kean dall'Everton e soprattutto di Milik dal Marsiglia che potrebbero preludere all'eventuale cessione di Vlahovic.

Il mercato della Vecchia Signora si intreccia sempre più con quello dell'Arsenal. Infatti, la società inglese avrebbe messo nel mirino anche Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio e obiettivo della Juventus proprio per gennaio.

I Gunners sarebbero pronti ad un'offerta attorno ai 60 milioni di euro per il Sergente, che però viene valutato almeno 100 milioni di euro dal patron biancoceleste Claudio Lotito. La situazione potrebbe però cambiare con il mancato rinnovo contrattuale con la Lazio che potrebbe cedere il giocatore a cifre inferiore rispetto a quelle richieste.

Juve, possibile ritorno di fiamma per Gabriel

L'asse Torino-Londra non finisce qui. Infatti, Se all'Arsenal interessa Vlahovic per il reparto offensivo, la Juventus guarda in casa Gunners per puntellare il reparto difensivo.

Infatti, tra i profili monitorati dal direttore sportivo Cherubini c'è sempre Gabriel Magalhães, difensore brasiliano che già nella passata sessione di Calciomercato era stato accostato al club bianconero prima dell'arrivo di Bremer dal Torino.

In estate, la Juventus si prepara ad una vera e propria rivoluzione in difesa con Bonucci e Rugani che potrebbero lasciare Torino. Ecco perchè la Vecchia Signora sarebbe ritornato sul difensore dell'Arsenal che viene valutato attorno ai 40 milioni di euro.

Oltre Gabriel, i bianconeri tengono d'occhio anche la situazione di Smalling che potrebbe liberarsi a parametro zero della Roma in estate.