Inter e Milan potrebbero presto mettere a segno delle operazioni che riguarderebbero calciatori di caratura internazionale. Secondo gli ultimi aggiornamenti riportati da interlive.it, infatti, il Manchester United potrebbe arrivare ad offrire circa 75 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Denzel Dumfries. Il Barcellona, invece, avrebbe messo nel mirino due calciatori del Milan come Sandro Tonali e Ismael Bennacer e potrebbe inserire come contropartita tecnica il cartellino di Ferran Torres che interessa anche alla Juventus nel caso partisse Angel Di Maria.

Duello inglese per Denzel Dumfries

L'esterno dell'Inter sarebbe finito nel mirino di Chelsea e Manchester United che sarebbero disposti ad ingaggiarlo già a gennaio. La base d'asta sarebbe di circa 50 milioni di euro ma i Red Devils, pur di accontentare Ten Hag, toccherebbero quota 75 milioni di euro: 50 milioni sarebbero già pronti, i restanti deriverebbero dalla possibile cessione di Wan Bissaka che potrebbe ritornare al Crystal Palace. Lo United avrebbe provato anche ad inserire il cartellino di Diogo Dalot per accontentare l'Inter ma la risposta sarebbe stata subito negativa. Il club degli Zhang vorrebbe infatti monetizzare in maniera totale dalla cessione dell'ex Psv Eindhoven.

Il Chelsea non molla la presa e potrebbe puntare su Romelu Lukaku come contropartita tecnica per convincere l'Inter.

I dirigenti meneghini, a loro volta, sarebbero disposti a rinnovare il prestito del belga ma vorrebbero condurre due trattative separate senza accettare eventuali calciatori nell'affare Dumfries.

Possibile scambio tra Milan e Barcellona

Il Milan potrebbe invece dover fronteggiare le richieste che arriverebbero dal Barcellona per Isamel Bennacer e Sandro Tonali.

Il primo avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro ed il contratto in scadenza nel 2026. Il secondo, invece, perno per Stefano Pioli avrebbe una stima di circa 50 milioni di euro. Il club catalano, pur di convincere i rossoneri a cedere uno dei centrocampisti, sarebbe disposto ad intavolare una trattativa che potrebbe prevedere Ferran Torres come contropartita tecnica.

Il calciatore, titolare nella Spagna, sarebbe un profilo molto congeniale per il 4-2-3-1 di Stefano Pioli che vorrebbe da tempo un esterno per la catena di destra dove Junior Messias e Alexis Jesse Saelemaekers non sarebbero al livello di Rafael Leao che spadroneggia sulla corsia opposta. Il club rossonero sarebbe però da tempo anche sulle tracce di Hakim Ziyech che ha disputato un ottimo Mondiale. Il ragazzo del Chelsea non ha avuto un buon impatto al Chelsea e potrebbe cambiare aria già durante la sessione del mercato invernale. La sua valutazione sarebbe di circa 35 milioni di euro ma il Milan non andrebbe oltre il prestito con diritto di riscatto.