La Juventus è attesa da un mercato di gennaio impegnativo in cui potrebbe soprattutto dedicarsi alle cessioni. L'unico acquisto potrebbe riguardare la difesa, con il possibile arrivo di un terzino destro che faccia da alternativa a Juan Cuadrado, uno dei giocatori più impiegati da Allegri nella prima parte di stagione. Piace Ivan Fresneda del Valladolid, valutato circa 20 milioni di euro dalla società spagnola. Per quanto riguarda le partenze si valutano offerte per Weston McKennie, difficile invece la cessione già a gennaio di Rabiot. Ci si attendono dei prestiti di giovani per garantire loro la possibilità di raccogliere più minutaggio.

E' il caso ad esempio di Luca Pellegrini, che potrebbe ritornare in anticipo a Torino per trasferirsi alla Lazio. Secondo alcuni addetti ai lavori il terzino potrebbe essere la contropartita tecnica per l'acquisto a giugno di Milinkovic Savic da parte della Juventus.

A proposito di giovani Filippo Ranocchia non è considerato un titolare nel Monza considerando la tanta qualità nel settore fra Rovella e Pessina. Il centrocampista cresciuto nel settore giovanile bianconero potrebbe trasferirsi alla Cremonese. Insieme a lui potrebbe andare in prestito alla società lombarda anche Hans Nicolussi Caviglia, giocatore che sta disputando una stagione importante nel Sud Tirol ma che potrebbe fare il salto nel campionato di Serie A.

Il classe 2000 è stato condizionato nelle ultime stagioni da diversi infortuni importanti.

Altri giovani potrebbero lasciare Torino in prestito a gennaio. Ci riferiamo a Matias Soulé, che a gennaio diventerà un CTP e di conseguenza la società bianconera potrebbe considerare la possibilità di una cessione in prestito in Serie A per dargli la possibilità di raccogliere più minutaggio. Altro giocatore che potrebbe fare una nuova esperienza professionale fino a giugno è Kaio Jorge, che sta recuperando dopo l'infortunio al ginocchio subito ad inizio anno.

Il brasiliano piace al Valencia ma anche a diverse società brasiliane.

La Juventus per sostituire giocatori in scadenza di contratto a giugno potrebbe attingere al mercato dei parametri zero. Alex Sandro, Juan Cuadrado e Angel Di Maria hanno un'intesa contrattuale fino a giugno con la società bianconera. Al posto del brasiliano potrebbe arrivare Alejandro Grimaldo del Benfica, che non dovrebbe prolungare il contratto con la società portoghese.