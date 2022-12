La Juventus non molla Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo della Lazio è l'obiettivo numero uno per puntellare la mediana a disposizione di Massimiliano Allegri nelle prossime due finestre di mercato. I bianconeri vorrebbero intavolare una trattativa già per gennaio ma la vera offensiva potrebbe avvenire in estate.

Juve, Milinkovic primo obiettivo. Possibile scambio con Kean

La Lazio non ha alcuna intenzione il suo centrocampista di maggior talento e personalità: per questo, il patron Claudio Lotito chiede una cifra attorno ai 100 milioni di euro per un'eventuale cessione.

Tutto però gira attorno al rinnovo del Sergente ed in caso di mancato accordo nei prossimi mesi, le pretese dei biancocelesti potrebbero diminuire ed con 50-60 milioni di euro l'affare potrebbe sbloccarsi.

Stando alle ultime notizie di mercato, la Vecchia Signora sarebbe pronta a mettere sul piatto il cartellino di Moise Kean come possibile contropartita tecnica per abbassare le pretese della Lazio. L'attaccante italiano è prossimo al riscatto dall'Everton per una cifra attorno ai 28 milioni di euro. Con il definitivo riscatto, i bianconeri potrebbero utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare a Milinkovic-Savic, con Sarri che avrebbe finalmente quel jolly in attacco capace di ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo.

Oltre Milinkovic-Savic, la Juventus segue anche alcuni calciatori a parametro zero come Yuri Tielemans, pronto a liberarsi dal Leicester in estate. Il belga potrebbe sostituire Adrien Rabiot che in caso di mancato accordo per il rinnovo potrebbe sbarcare in Premier League.

Juve, possibile interesse per Ndour del Benfica

Oltre a colpi di grande spessore, la Juventus guarda anche al futuro e soprattutto ai quei giovani che potrebbero avere spazio con la maglia bianconera.

In quest'ottica, la Vecchia Signora starebbe valutando il profilo di Cher Ndour, talentuoso centrocampista italiano che milita nel Benfica B. Le prestazioni del classe 2004 non passate inosservate ai talent scout dei top club europei tra cui la Juventus che potrebbe decidere di provare un affondo in estate. I bianconeri devono però battere la concorrenza del Manchester United che da sempre è molto attento ai talenti che esplodono nel panorama internazionale.

Altro giovane che i bianconeri monitorano con grande interesse è Giorgio Scalvini dell'Atalanta, valutato 40 milioni di euro e seguito anche da Inter e Milan.

Infine sul fronte giovani, la Juventus blinda Samuel Iling-Junior. Infatti, è stato siglato un accordo per il rinnovo contrattuale fino al 2027 così da poter respingere le possibili offerte estive da parte del Bayern Monaco, molto interessato al giovane esterno inglese.